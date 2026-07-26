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Pequenas no mapa: as cidades com menor área territorial do Brasil
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Situada a cerca de 180 km de Belo Horizonte, Santa Cruz de Minas tem sua economia baseada principalmente no setor de serviços. A indústria também tem papel importante, com destaque para a produção de móveis artesanais e alimentos, que ajudam a divulgar o município para além de Minas Gerais. Foto: Reprodução de vídeo Youtube Vitor Ferreira
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A Igreja Matriz de São Sebastião é um dos principais marcos de Santa Cruz de Minas e representa a tradição religiosa do município. Além de receber celebrações e festas religiosas, o templo faz parte da identidade cultural e do cotidiano da população. . Veja agora os outros nove menores municípios do Brasil! Foto: Eduardo P - wikimedia commons
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ANHANGUERA - Com cerca de 26,382 km², Anhanguera, no sudeste de Goiás, completa a lista dos dez menores municípios brasileiros em área territorial. Com pouco mais de mil habitantes, a cidade tem economia ligada principalmente à agropecuária e preserva características típicas do interior goiano Foto:
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TORITAMA - Com apenas 25,704 km², Toritama, no Agreste de Pernambuco, é o décimo menor município brasileiro em área territorial. Conhecida como a Capital do Jeans, abriga um dos maiores polos de confecções do país e reúne cerca de 45,2 mil habitantes, destacando-se pela forte atividade industrial e comercial. Foto: divulgação/Prefeitura de Toritama
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TABOÃO DA SERRA - Com apenas 20,478 km², Taboão da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo, é o nono menor município brasileiro em área territorial. Apesar do tamanho reduzido, abriga cerca de 285,5 mil habitantes e destaca-se pela intensa urbanização, pela forte atividade comercial e pela integração com a capital paulista. Foto: Wikimedia Commons/Reginaldomaia
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GENERAL MAYNARD - Com apenas 19,183 km², General Maynard, em Sergipe, é o oitavo menor município brasileiro em área territorial. Com cerca de 3,4 mil habitantes, a cidade tem economia baseada principalmente na agropecuária e preserva características típicas do interior sergipano. Foto: Reprodução Youtube Drone - Drone - Viajando Todo o Brasil
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NILÓPOLIS - Com apenas 19,157 km², Nilópolis, na Baixada Fluminense, é o sétimo menor município brasileiro em área territorial. Apesar do território reduzido, abriga cerca de 158 mil habitantes e é conhecida nacionalmente por sediar a escola de samba Beija-Flor, uma das mais tradicionais do Carnaval brasileiro. Foto: divulgação/prefeitura de nilópolis
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JANDIRA - Com apenas 17,449 km², Jandira, na Região Metropolitana de São Paulo, está entre os menores municípios brasileiros em área territorial. A cidade abriga cerca de 127 mil habitantes e tem economia diversificada, com destaque para os setores de comércio, serviços e indústria, além da forte integração com a capital paulista e municípios vizinhos. Foto: Divulgação/Secretaria de Habitação e Planejamento de Jandira
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POÁ - Com apenas 17,264 km², Poá, na Região Metropolitana de São Paulo, está entre os menores municípios brasileiros em área territorial. A cidade abriga cerca de 123 mil habitantes e ficou conhecida pelas fontes de águas minerais, que impulsionaram seu desenvolvimento e marcaram sua história, além da forte atividade comercial e de serviços. Foto: Rodrigo Nagafuti – Secom Poá
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SÃO CAETANO DO SUL - Com apenas 15,331 km², São Caetano do Sul, na Região Metropolitana de São Paulo, está entre os menores municípios brasileiros em área territorial. A cidade abriga cerca de 166 mil habitantes e se destaca pelos elevados indicadores de desenvolvimento humano, além da forte presença da indústria, do comércio e dos serviços. Foto: Erik Romero/PMSCS
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ÁGUAS DE SÃO PEDRO - Com apenas 3,612 km², Águas de São Pedro, no interior de São Paulo, está entre os menores municípios brasileiros em área territorial. A cidade é reconhecida por suas estâncias hidrominerais e pelo turismo voltado ao bem-estar, recebendo visitantes em busca de suas águas minerais e de seu ambiente tranquilo. Foto: Eduardo Shiroma/Wkimedia commons/