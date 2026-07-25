Da cravate à gravata: a evolução de um clássico da elegância

Outra possível inspiração para a gravata vem da China Antiga. As estátuas do Exército de Terracota de Qin Shi Huang, do século III a.C., mostram soldados com um tecido amarrado ao pescoço. Embora não seja considerado a origem direta da gravata moderna, o acessório é visto por alguns pesquisadores como um de seus antecedentes históricos. Foto: imagem gerada por i.a