Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Nem toda água mineral é igual: conheça as diferentes fontes de São Lourenço

RF
Redação Flipar
  • Dependendo da composição, a água mineral pode fornecer nutrientes como cálcio, magnésio, bicarbonato e outros minerais. Cada tipo apresenta características próprias e pode ser indicado para diferentes necessidades.
    Dependendo da composição, a água mineral pode fornecer nutrientes como cálcio, magnésio, bicarbonato e outros minerais. Cada tipo apresenta características próprias e pode ser indicado para diferentes necessidades. Foto: Imagem de Bob por Pixabay
  • O Brasil possui diversas estâncias hidrominerais conhecidas por suas fontes naturais. Entre elas está São Lourenço (MG), famosa pela variedade de águas minerais que brotam de suas fontes e atraem visitantes interessados em turismo e bem-estar.
    O Brasil possui diversas estâncias hidrominerais conhecidas por suas fontes naturais. Entre elas está São Lourenço (MG), famosa pela variedade de águas minerais que brotam de suas fontes e atraem visitantes interessados em turismo e bem-estar. Foto: Divulgação
  • A Fonte do Leste é uma das mais conhecidas do Parque das Águas de São Lourenço. Sua água, naturalmente gasosa e de sabor suave, é tradicionalmente associada a propriedades diuréticas e digestivas, sendo engarrafada e comercializada há mais de um século
    A Fonte do Leste é uma das mais conhecidas do Parque das Águas de São Lourenço. Sua água, naturalmente gasosa e de sabor suave, é tradicionalmente associada a propriedades diuréticas e digestivas, sendo engarrafada e comercializada há mais de um século Foto: Divulgação e Youtube
  • A Fonte Vichy é conhecida por sua composição mineral rara, encontrada apenas em São Lourenço e na cidade de Vichy, na França. Tradicionalmente, suas águas são associadas a benefícios para o sistema digestivo e os rins, motivo pelo qual ficou conhecida como
    A Fonte Vichy é conhecida por sua composição mineral rara, encontrada apenas em São Lourenço e na cidade de Vichy, na França. Tradicionalmente, suas águas são associadas a benefícios para o sistema digestivo e os rins, motivo pelo qual ficou conhecida como "fonte da beleza" Foto: Água Mineral - Divulgação e Youtube
  • A Fonte Primavera é conhecida por sua água ferruginosa, rica em ferro dissolvido. Tradicionalmente, esse tipo de água é associado ao consumo por pessoas com anemia, falta de apetite e cansaço, embora esses efeitos dependam de avaliação médica e não substituam tratamentos de saúde.
    A Fonte Primavera é conhecida por sua água ferruginosa, rica em ferro dissolvido. Tradicionalmente, esse tipo de água é associado ao consumo por pessoas com anemia, falta de apetite e cansaço, embora esses efeitos dependam de avaliação médica e não substituam tratamentos de saúde. Foto: Divulgação e Youtube
  • A Fonte Carbogasosa é conhecida por sua água naturalmente rica em gás carbônico. Tradicionalmente, esse tipo de água é associado ao bem-estar e ao consumo em estâncias hidrominerais, sendo uma das fontes mais procuradas do Parque das Águas de São Lourenço.
    A Fonte Carbogasosa é conhecida por sua água naturalmente rica em gás carbônico. Tradicionalmente, esse tipo de água é associado ao bem-estar e ao consumo em estâncias hidrominerais, sendo uma das fontes mais procuradas do Parque das Águas de São Lourenço. Foto: Divulgação e Youtube
  • A Fonte Ferruginosa se destaca pela elevada concentração natural de ferro. Tradicionalmente, esse tipo de água é associado ao consumo por pessoas com anemia, falta de apetite e cansaço, embora não substitua tratamentos médicos nem tenha eficácia comprovada para essas condições.
    A Fonte Ferruginosa se destaca pela elevada concentração natural de ferro. Tradicionalmente, esse tipo de água é associado ao consumo por pessoas com anemia, falta de apetite e cansaço, embora não substitua tratamentos médicos nem tenha eficácia comprovada para essas condições. Foto: Divulgação e Youtube
  • A Fonte Sulfurosa é conhecida pela presença natural de compostos de enxofre, que conferem sabor e odor característicos à água. Tradicionalmente, esse tipo de água é associado a diferentes usos nas estâncias hidrominerais, incluindo efeitos digestivos, embora não substitua tratamentos médicos.
    A Fonte Sulfurosa é conhecida pela presença natural de compostos de enxofre, que conferem sabor e odor característicos à água. Tradicionalmente, esse tipo de água é associado a diferentes usos nas estâncias hidrominerais, incluindo efeitos digestivos, embora não substitua tratamentos médicos. Foto: Divulgação e Youtube
  • A Fonte Magnesiana é conhecida pela presença natural de magnésio em sua composição. Tradicionalmente, esse tipo de água é associado ao bem-estar digestivo e ao funcionamento do organismo, sendo uma das fontes mais visitadas do Parque das Águas de São Lourenço.
    A Fonte Magnesiana é conhecida pela presença natural de magnésio em sua composição. Tradicionalmente, esse tipo de água é associado ao bem-estar digestivo e ao funcionamento do organismo, sendo uma das fontes mais visitadas do Parque das Águas de São Lourenço. Foto: Divulgação e Youtube
  • A Fonte Alcalina se destaca por sua composição mineral e pelo pH mais elevado em relação a outras fontes. Tradicionalmente, esse tipo de água é associado ao equilíbrio da acidez gástrica e ao bem-estar digestivo, sendo uma das atrações do Parque das Águas de São Lourenço.
    A Fonte Alcalina se destaca por sua composição mineral e pelo pH mais elevado em relação a outras fontes. Tradicionalmente, esse tipo de água é associado ao equilíbrio da acidez gástrica e ao bem-estar digestivo, sendo uma das atrações do Parque das Águas de São Lourenço. Foto: Divulgação e Youtube
  • Localizada no Parque Novo, a Fonte Sulfurosa 02 é conhecida por sua água rica em compostos de enxofre. Tradicionalmente, esse tipo de água é associado ao bem-estar digestivo e respiratório nas estâncias hidrominerais, embora não substitua tratamentos médicos.
    Localizada no Parque Novo, a Fonte Sulfurosa 02 é conhecida por sua água rica em compostos de enxofre. Tradicionalmente, esse tipo de água é associado ao bem-estar digestivo e respiratório nas estâncias hidrominerais, embora não substitua tratamentos médicos. Foto: Divulgação e Youtube
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay