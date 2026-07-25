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Belmonte: conheça a aldeia de Portugal que preserva a memória do descobrimento do Brasil
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Belmonte é uma pequena vila com pouco mais de seis mil habitantes, reconhecida como a terra natal de Pedro Álvares Cabral. Localizada na Beira Interior, junto à Serra da Estrela, fica a cerca de 300 quilômetros de Lisboa e integra a rede das 12 Aldeias Históricas de Portugal. Foto: Turismoenportugal /Wikimédia Commons
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Belmonte é um dos destinos mais simbólicos para compreender o período das Grandes Navegações. A vila foi o berço de Pedro Álvares Cabral, comandante da expedição que chegou ao território que mais tarde se tornaria o Brasil. Foto: Reprodução do Flickr A J Brandão
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Até hoje, a herança de Cabral permanece muito presente em Belmonte. Na Igreja de São Tiago, encontra-se uma imagem de Nossa Senhora da Esperança que, segundo a tradição, acompanhou a expedição de Pedro Álvares Cabral na viagem que chegou ao Brasil. Foto: Lrocha wikimedia commons
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O templo também abriga o Panteão dos Cabrais, onde estão sepultados membros da família de Pedro Álvares Cabral. O espaço é facilmente reconhecido pelo brasão com figuras de cabras, símbolo heráldico da linhagem, e representa um dos principais marcos históricos de Belmonte. Foto: Filipe Rocha/Wikimedia Commons
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Outro marco importante é o Castelo de Belmonte, antiga residência da família Cabral e onde viveu Fernão Cabral, pai de Pedro Álvares Cabral. A fortificação medieval, erguida em posição estratégica, é um dos principais símbolos históricos da vila e oferece vista privilegiada da região. Foto: Reprodução do Youtube Canal Start! Be Global