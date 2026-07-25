A curiosa origem da expressão “ficar na pindaíba” envolve uma fruta

A frutificação da pindaíba acontece geralmente entre março e maio, em regiões como Minas Gerais e São Paulo A dispersão das sementes é feita por animais que consomem os frutos . A espécie cresce em solos bem drenados, em florestas semidecíduas e pluviais, preferencialmente em altitudes médias. A presença ocorre desde Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, incluindo o Centro?Oeste . Foto: Reprodução Flora Digital do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina