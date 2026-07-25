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A curiosa origem da expressão “ficar na pindaíba” envolve uma fruta
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A árvore pode alcançar entre 15 e 20 metros de altura, com tronco de casca rugosa e diâmetro expressivo . Suas folhas são simples, alternas, brilhantes e medindo cerca de 8 a 12?cm . Foto: Reprodução do Livro GUIAS FRUTAS DO MATO
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As flores da pindaíba são hermafroditas, de cor que varia do amarelo-esbranquiçado ao rosado. A floração ocorre no final da primavera, entre outubro e novembro, conforme a região . Foto: Reprodução do Livro GUIAS FRUTAS DO MATO
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O fruto é globoso e coberto por protuberâncias, que se tornam vermelho-vináceas quando maduras. Internamente, cada carpelo contém sementes envoltas por polpa carnosa e saborosa. A polpa é fina e pouco volumosa, mas tem sabor doce e agradável ao paladar . Isso explica a expressão popular "estar na pindaíba", para indicar escassez de recursos . Foto: Reprodução do Facebook
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A expressão está associada à necessidade de recorrer à pindaíba em tempos de escassez, apesar de seu baixo valor nutritivo. Além do consumo direto, a polpa e as sementes já foram utilizadas por populações locais como condimento e por suas propriedades carminativas. Foto: Reprodução do Youtube
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A frutificação da pindaíba acontece geralmente entre março e maio, em regiões como Minas Gerais e São Paulo A dispersão das sementes é feita por animais que consomem os frutos . A espécie cresce em solos bem drenados, em florestas semidecíduas e pluviais, preferencialmente em altitudes médias. A presença ocorre desde Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, incluindo o Centro?Oeste . Foto: Reprodução Flora Digital do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina
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Por não ser comercialmente cultivada, a pindaíba é encontrada predominantemente na natureza. Sua produção é espontânea e esporádica, ligada aos ciclos das matas brasileiras. A árvore é monoica (flores masculinas e femininas na mesma planta) e tem polinização realizada por besouros. Isso reforça seu papel ecológico, atraindo fauna e contribuindo para a biodiversidade. Foto: Reprodução do Facebook
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A madeira da pindaíba é de densidade moderada e resistente a cupins, sendo útil para construções rústicas . É usada em caibros, vigas, cabos de ferramentas e até na confecção de cordas . Foto: Flora Digital do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina
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A pindaíba é uma espécie indicada para reflorestamento e arborização urbana, contribuindo para a recuperação de áreas degradadas. Suas sementes demoram entre 30 e 50 dias para germinar, e as mudas só costumam ser transplantadas após cerca de um ano. Foto: - Reprodução Flora Digital do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina