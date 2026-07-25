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Alcaçuz: saiba o que é, para que serve, benefícios e cuidados no consumo

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Redação Flipar
  • O alcaçuz, cujo nome científico é Glycyrrhiza glabra, é uma planta rica em compostos bioativos. O consumo excessivo pode elevar a pressão arterial, causar fraqueza muscular e alterações no ritmo cardíaco devido ao ácido glicirrízico, que interfere na função dos rins.
    O alcaçuz, cujo nome científico é Glycyrrhiza glabra, é uma planta rica em compostos bioativos. O consumo excessivo pode elevar a pressão arterial, causar fraqueza muscular e alterações no ritmo cardíaco devido ao ácido glicirrízico, que interfere na função dos rins. Foto: Image by gate74 from Pixabay
  • Por isso, não é indicado para pessoas com doenças cardíacas, renais, hipertensão, baixos níveis de potássio, gestantes e mulheres que amamentam. O alcaçuz pode ser encontrado em lojas de produtos naturais, farmácias de manipulação e feiras, na forma de raiz seca, extratos ou cápsulas
    Por isso, não é indicado para pessoas com doenças cardíacas, renais, hipertensão, baixos níveis de potássio, gestantes e mulheres que amamentam. O alcaçuz pode ser encontrado em lojas de produtos naturais, farmácias de manipulação e feiras, na forma de raiz seca, extratos ou cápsulas Foto: contato1526 pixabay
  • Estudos indicam que seus compostos apresentam atividade contra bactérias e fungos em laboratório, além de ação antioxidante. Essas propriedades ajudam a proteger as células contra danos provocados pelos radicais livres.
    Estudos indicam que seus compostos apresentam atividade contra bactérias e fungos em laboratório, além de ação antioxidante. Essas propriedades ajudam a proteger as células contra danos provocados pelos radicais livres. Foto: Imagem gerada por I.A
  • Pesquisas também sugerem que o alcaçuz pode contribuir para o controle dos níveis de açúcar no sangue e influenciar a resposta do sistema imunológico. Estudos ainda apontam potencial antiviral, especialmente contra alguns vírus respiratórios. No entanto, esses efeitos dependem de mais pesquisas para confirmação clínica.
    Pesquisas também sugerem que o alcaçuz pode contribuir para o controle dos níveis de açúcar no sangue e influenciar a resposta do sistema imunológico. Estudos ainda apontam potencial antiviral, especialmente contra alguns vírus respiratórios. No entanto, esses efeitos dependem de mais pesquisas para confirmação clínica. Foto: Wikimedia Commons / Erin Silversmith
  • O alcaçuz possui compostos com ação anti-inflamatória estudada e pode contribuir para a proteção do estômago e do fígado. Por isso, vem sendo investigado como auxiliar em problemas como gastrite e úlceras, sempre com orientação profissional.
    O alcaçuz possui compostos com ação anti-inflamatória estudada e pode contribuir para a proteção do estômago e do fígado. Por isso, vem sendo investigado como auxiliar em problemas como gastrite e úlceras, sempre com orientação profissional. Foto: Wikimedia Commons / Krzysztof Ziarnek, Kenraiz
  • Também é tradicionalmente utilizado para aliviar irritações na garganta e facilitar a eliminação do catarro. Uma das formas mais populares de usar o alcaçuz é por meio do chá, preparado a partir da raiz da planta, que libera suas substâncias ativas na água quente.
    Também é tradicionalmente utilizado para aliviar irritações na garganta e facilitar a eliminação do catarro. Uma das formas mais populares de usar o alcaçuz é por meio do chá, preparado a partir da raiz da planta, que libera suas substâncias ativas na água quente. Foto: Imagem gerada por I.A
  • Outra forma comum são as cápsulas, que oferecem uma dosagem mais controlada e precisa, sendo geralmente indicadas para fins terapêuticos, especialmente quando há orientação de um profissional de saúde.
    Outra forma comum são as cápsulas, que oferecem uma dosagem mais controlada e precisa, sendo geralmente indicadas para fins terapêuticos, especialmente quando há orientação de um profissional de saúde. Foto: imagem gerada por i.a
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