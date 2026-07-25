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Champanhe, espumante e prosecco: entenda o que diferencia cada bebida

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Redação Flipar
  • Espumante é o nome dado aos vinhos que apresentam borbulhas naturais, formadas pelo dióxido de carbono gerado durante a fermentação. Essa efervescência pode surgir por uma segunda fermentação na garrafa ou em tanques pressurizados, conforme o método de produção.
    Espumante é o nome dado aos vinhos que apresentam borbulhas naturais, formadas pelo dióxido de carbono gerado durante a fermentação. Essa efervescência pode surgir por uma segunda fermentação na garrafa ou em tanques pressurizados, conforme o método de produção. Foto: Giorgio Trovato/Unsplash
  • O champanhe é um tipo de espumante com Denominação de Origem Protegida (DOP). Esse nome só pode ser utilizado por bebidas produzidas na região de Champagne, na França, seguindo regras rigorosas de cultivo, produção e envelhecimento.
    O champanhe é um tipo de espumante com Denominação de Origem Protegida (DOP). Esse nome só pode ser utilizado por bebidas produzidas na região de Champagne, na França, seguindo regras rigorosas de cultivo, produção e envelhecimento. Foto: Claudio Schwarz/Unsplash
  • Para receber a denominação de champanhe, a bebida deve ser produzida na região de Champagne e seguir regras rígidas de elaboração. Em geral, utiliza as uvas Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier, com a segunda fermentação ocorrendo na própria garrafa pelo método tradicional.
    Para receber a denominação de champanhe, a bebida deve ser produzida na região de Champagne e seguir regras rígidas de elaboração. Em geral, utiliza as uvas Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier, com a segunda fermentação ocorrendo na própria garrafa pelo método tradicional. Foto: Gianluca Carenza/Unsplash
  • O champanhe é elaborado pelo método tradicional, também chamado de Método Champenoise, em que a segunda fermentação acontece na própria garrafa. Esse processo contribui para a formação de aromas mais complexos, com notas que podem lembrar pão tostado, brioche e leveduras.
    O champanhe é elaborado pelo método tradicional, também chamado de Método Champenoise, em que a segunda fermentação acontece na própria garrafa. Esse processo contribui para a formação de aromas mais complexos, com notas que podem lembrar pão tostado, brioche e leveduras. Foto: Noel/Pixabay
  • O prosecco é um espumante originário das regiões italianas de Vêneto e Friuli-Venezia Giulia, produzido principalmente com a uva Glera. Em geral, é elaborado pelo método Charmat, no qual a segunda fermentação ocorre em tanques pressurizados, preservando aromas mais frescos e frutados.
    O prosecco é um espumante originário das regiões italianas de Vêneto e Friuli-Venezia Giulia, produzido principalmente com a uva Glera. Em geral, é elaborado pelo método Charmat, no qual a segunda fermentação ocorre em tanques pressurizados, preservando aromas mais frescos e frutados. Foto: Divulgac?a?o
  • No método Charmat, a segunda fermentação ocorre em grandes tanques de aço inoxidável sob pressão. Esse processo preserva os aromas frutados e florais da uva, resultando em um espumante leve, fresco e geralmente indicado para ser consumido jovem.
    No método Charmat, a segunda fermentação ocorre em grandes tanques de aço inoxidável sob pressão. Esse processo preserva os aromas frutados e florais da uva, resultando em um espumante leve, fresco e geralmente indicado para ser consumido jovem. Foto: Pexels/Bruno Mattos
  • A confusão entre essas bebidas é comum porque todas são espumantes e compartilham a característica das borbulhas. No entanto, elas se diferenciam pela origem, pelas uvas utilizadas, pelos métodos de produção e pelas características sensoriais.
    A confusão entre essas bebidas é comum porque todas são espumantes e compartilham a característica das borbulhas. No entanto, elas se diferenciam pela origem, pelas uvas utilizadas, pelos métodos de produção e pelas características sensoriais. Foto: Nicole_80/Pixabay
  • Em geral, o champanhe apresenta maior complexidade, estrutura e potencial de envelhecimento, enquanto o prosecco se destaca pelo frescor e pelos aromas frutados. Outra diferença é o tempo de contato com as leveduras, que costuma ser mais longo no champanhe e mais curto no prosecco, influenciando o perfil de cada bebida.
    Em geral, o champanhe apresenta maior complexidade, estrutura e potencial de envelhecimento, enquanto o prosecco se destaca pelo frescor e pelos aromas frutados. Outra diferença é o tempo de contato com as leveduras, que costuma ser mais longo no champanhe e mais curto no prosecco, influenciando o perfil de cada bebida. Foto: Corina Rainer/Unsplash
  • Outra diferença está na pressão interna da garrafa, que costuma ser mais elevada no champanhe do que em muitos outros espumantes. Isso favorece a formação de bolhas menores e mais persistentes, conhecidas como perlage, conferindo maior delicadeza à bebida.
    Outra diferença está na pressão interna da garrafa, que costuma ser mais elevada no champanhe do que em muitos outros espumantes. Isso favorece a formação de bolhas menores e mais persistentes, conhecidas como perlage, conferindo maior delicadeza à bebida. Foto: Freepik/rawpixel.com
  • Em termos de sabor, o champanhe costuma apresentar notas de pão tostado e frutas secas, resultado do envelhecimento prolongado. Já o prosecco tende a destacar aromas florais e frutados, com sensação mais leve e refrescante.
    Em termos de sabor, o champanhe costuma apresentar notas de pão tostado e frutas secas, resultado do envelhecimento prolongado. Já o prosecco tende a destacar aromas florais e frutados, com sensação mais leve e refrescante. Foto: Alexander Naglestad/Unsplash
  • Além do champanhe e do prosecco, diversos países produzem espumantes de alta qualidade, incluindo o Brasil, que se destaca internacionalmente nesse segmento. A escolha da bebida depende do estilo desejado, da ocasião e da harmonização com os alimentos.
    Além do champanhe e do prosecco, diversos países produzem espumantes de alta qualidade, incluindo o Brasil, que se destaca internacionalmente nesse segmento. A escolha da bebida depende do estilo desejado, da ocasião e da harmonização com os alimentos. Foto: Stockholm Paris Studio/Unsplash
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