Champanhe, espumante e prosecco: entenda o que diferencia cada bebida

Em geral, o champanhe apresenta maior complexidade, estrutura e potencial de envelhecimento, enquanto o prosecco se destaca pelo frescor e pelos aromas frutados. Outra diferença é o tempo de contato com as leveduras, que costuma ser mais longo no champanhe e mais curto no prosecco, influenciando o perfil de cada bebida. Foto: Corina Rainer/Unsplash