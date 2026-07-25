Garças: elegância, inteligência e importância para a natureza

Ao longo de suas migrações, as garças aprendem a reconhecer os locais mais seguros para descansar e se alimentar. Com seu voo sereno e grande capacidade de adaptação, elas lembram da importância de preservar os ambientes naturais, essenciais para sua sobrevivência e para o equilíbrio dos ecossistemas. Foto: Imagem de dae jeung kim por Pixabay