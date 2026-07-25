Estudo canadense mostra que lascas de madeira podem reduzir presença de carrapatos em até 99% em trilhas

Além de representar uma alternativa de baixo custo, o método não utiliza substâncias químicas e preserva as características naturais da vegetação. Em uma segunda etapa do estudo, os pesquisadores aplicaram deltametrina sobre a madeira e observaram uma queda ainda mais expressiva na população de carrapatos, com eficácia próxima de 99% contra ninfas e adultos da espécie de patas pretas. Foto: Erik Karits/Unsplash