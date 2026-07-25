Animais
Estudo canadense mostra que lascas de madeira podem reduzir presença de carrapatos em até 99% em trilhas
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O estudo, publicado na revista científica "Ticks and Tick-borne Diseases", avaliou uma estratégia baseada no uso de lascas de madeira para modificar as condições do solo e dificultar a circulação desses parasitas, conhecidos por transmitir doenças como a enfermidade de Lyme. Foto: Imagem gerada por IA
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Os testes ocorreram no Cinturão Verde de Ottawa, uma extensa área de preservação ambiental no Canadá, onde os pesquisadores acompanharam os resultados durante dois anos consecutivos. A cobertura formada pelas aparas de madeira criou um ambiente mais seco e menos favorável à sobrevivência dos carrapatos, reduzindo em cerca de 48% a quantidade desses animais nas áreas monitoradas. Foto: Sophie N/Unsplash
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Além de representar uma alternativa de baixo custo, o método não utiliza substâncias químicas e preserva as características naturais da vegetação. Em uma segunda etapa do estudo, os pesquisadores aplicaram deltametrina sobre a madeira e observaram uma queda ainda mais expressiva na população de carrapatos, com eficácia próxima de 99% contra ninfas e adultos da espécie de patas pretas. Foto: Erik Karits/Unsplash
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Apesar do excelente desempenho, os especialistas alertam que o uso do inseticida exige planejamento cuidadoso para evitar impactos sobre outros organismos e impedir a contaminação de rios, lagos e lençóis freáticos. Insetos polinizadores e pequenos invertebrados que vivem na serrapilheira podem ser afetados caso a aplicação ocorra de maneira indiscriminada. Foto: John Giordano/Unsplash
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Por isso, a recomendação é restringir o tratamento químico a pontos estratégicos e manter distância segura de corpos d'água. Os resultados também indicam que barreiras físicas ajudam a orientar o deslocamento dos visitantes, reduzindo a entrada em áreas de vegetação densa, onde os carrapatos costumam permanecer à espera de hospedeiros. Foto: Chelsey Faucher/Unsplash
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Essa medida protege principalmente crianças e animais de estimação, que frequentemente deixam as trilhas demarcadas durante passeios. Outro benefício consiste na diminuição da necessidade de pulverizações em larga escala, prática que costuma provocar maior impacto ambiental. Foto: Magnific/erik-karits-2093459
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Por utilizar lascas de madeira, um material barato e amplamente disponível, a técnica pode ser adaptada por cidades de diferentes portes. Além de reduzir a presença de carrapatos e tornar trilhas mais seguras, o método diminui a necessidade de pulverizações em larga escala e contribui para um manejo ambiental mais sustentável, sem comprometer a preservação das áreas naturais. Foto: Imagem gerada por IA
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