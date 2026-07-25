‘Birdwatching’: Brasil é um dos principais destinos para observação de aves do mundo

Apesar de causar impacto relativamente baixo, a prática exige responsabilidade, já que atitudes como aproximar-se de ninhos, sair das trilhas autorizadas ou utilizar gravações para atrair aves podem alterar o comportamento dos animais e comprometer sua reprodução. Por isso, especialistas defendem regras de visitação, limites para o número de turistas e respeito às orientações dos profissionais que atuam nas áreas protegidas. Foto: Andrus Lukas/Unsplash