Animais
‘Birdwatching’: Brasil é um dos principais destinos para observação de aves do mundo
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A atividade movimenta pessoas interessadas em conhecer espécies raras, registrar imagens e vivenciar ambientes preservados. Estima-se que cerca de 100 milhões de pessoas pratiquem o birdwatching em todo o mundo, número que reflete o crescimento do interesse pela biodiversidade e pelo contato direto com a vida selvagem. Foto: Pexels/Shoyab Khan
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Diferentemente de outras formas de turismo, o objetivo principal não é apenas visitar um destino, mas compreender os ecossistemas e apreciar os animais em seu ambiente natural. Nesse cenário, o Brasil ocupa posição de destaque graças à enorme variedade de aves espalhadas por seus diferentes biomas. Foto: Reprodução/YouTube
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O país abriga quase 2 mil espécies catalogadas, incluindo cerca de 300 que não existem em nenhuma outra região do planeta, o que desperta o interesse de pesquisadores, fotógrafos e turistas brasileiros e estrangeiros. Lugares como Pantanal, Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado e áreas úmidas do Sul transformaram-se em referências para quem busca experiências ligadas à natureza. Foto: Wikimedia Commons/Marco Cruz
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Em diversas cidades, a presença dessas espécies impulsionou o turismo, fortaleceu pequenos negócios, gerou empregos e incentivou iniciativas voltadas à preservação ambiental. Além do aspecto econômico, a atividade também ganhou força na divulgação científica e na educação ambiental, especialmente após eventos especializados e produções culturais que ajudaram a popularizar o tema. Foto: Magnific/rawpixel.com
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Apesar de causar impacto relativamente baixo, a prática exige responsabilidade, já que atitudes como aproximar-se de ninhos, sair das trilhas autorizadas ou utilizar gravações para atrair aves podem alterar o comportamento dos animais e comprometer sua reprodução. Por isso, especialistas defendem regras de visitação, limites para o número de turistas e respeito às orientações dos profissionais que atuam nas áreas protegidas. Foto: Andrus Lukas/Unsplash
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Outro diferencial da observação de aves está na contribuição para a ciência cidadã, pois plataformas digitais como o "eBird" permitem que visitantes registrem seus avistamentos e compartilhem informações úteis para pesquisadores que estudam distribuição geográfica, migração e conservação das espécies. Foto: Magnific/wirestock