Ana Hickmann mostra viagem em família pela Grécia

Em 2004, Ana voltou ao Brasil apÃ³s receber um convite do jornalista Paulo Henrique Amorim para apresentar uma coluna de moda no programa "Tudo a Ver", da Record. No ano seguinte, estreou como apresentadora do "Hoje em Dia", e ao longo do tempo comandou outras atraÃ§Ãµes da emissora, como "O Jogador", "Tudo Ã? PossÃ­vel" e "Programa da Tarde", atÃ© retornar ao "Hoje em Dia" em 2015. Foto: ReproduÃ§Ã£o Record