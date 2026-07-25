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Popular nos anos 1980, Walkman volta a ganhar força em plena ‘era do streaming’; entenda
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O retorno, no entanto, não acontece apenas por nostalgia. A nova geração de toca-fitas combina o visual clássico com tecnologias atuais, como conexão Bluetooth, entrada USB-C, baterias recarregáveis e até recursos para converter fitas cassete em arquivos digitais. Foto: Divulgação/Sony
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Embora a Sony mantenha a marca Walkman em aparelhos modernos de áudio de alta resolução, são fabricantes especializadas em produtos retrô que lideram o ressurgimento dos modelos voltados às fitas cassete. Conheça mais sobre o surgimento desse ícone! Foto: Divulgac?a?o/Maxell
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O primeiro Walkman chegou ao mercado japonês em 1979 e rapidamente superou as expectativas da fabricante. Em poucas semanas, dezenas de milhares de unidades já haviam sido vendidas, consolidando uma mudança profunda na forma como as pessoas consumiam música. Foto: Florian Schmetz/Unsplash
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Pela primeira vez, passou a ser possível caminhar pelas ruas, viajar ou praticar atividades físicas enquanto se ouvia um álbum por meio de fones de ouvido. O sucesso deu origem a versões menores, mais leves e equipadas com recursos como rádio FM, sistema de redução de ruído, baterias recarregáveis e até controle remoto. Foto: Pexels/Louis Laboratory
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Com a chegada dos CDs, a Sony expandiu a família de produtos para o Discman e, posteriormente, para aparelhos de MiniDisc e reprodutores digitais. Somadas todas as gerações, a linha Walkman alcançou cerca de 385 milhões de unidades vendidas. O interesse atual pelos toca-fitas acompanha uma tendência de valorização dos formatos físicos, como os vinis. Foto: Pexels/Zeynep M.
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Muitos consumidores afirmam buscar uma experiência mais consciente, distante das playlists infinitas e das recomendações automáticas dos algoritmos. Colocar uma fita no aparelho, observar o encarte e ouvir as músicas na sequência original oferece uma relação diferente com a obra do artista. Foto: Reprodução/YouTube
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Entre os modelos disponíveis atualmente, alguns preservam a aparência dos antigos Walkmans, mas acrescentam funções modernas que facilitam o uso cotidiano. Outros são voltados à digitalização de coleções antigas, permitindo preservar gravações pessoais em formato digital. Foto: Amanz/Unsplash
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Enquanto isso, os exemplares originais do Sony TPS-L2 tornaram-se itens bastante disputados por colecionadores e podem alcançar preços muito superiores aos cobrados na época de seu lançamento. Mesmo diante das transformações tecnológicas, o Walkman permanece como um dos maiores símbolos da história dos aparelhos portáteis de música. Foto: Reprodução/YouTube