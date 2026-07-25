Popular nos anos 1980, Walkman volta a ganhar força em plena ‘era do streaming’; entenda

Pela primeira vez, passou a ser possível caminhar pelas ruas, viajar ou praticar atividades físicas enquanto se ouvia um álbum por meio de fones de ouvido. O sucesso deu origem a versões menores, mais leves e equipadas com recursos como rádio FM, sistema de redução de ruído, baterias recarregáveis e até controle remoto. Foto: Pexels/Louis Laboratory