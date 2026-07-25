Gillian Anderson revive Dana Scully para divulgar novo LEGO inspirado em “Arquivo X”

Uma das séries clássicas da tv norte-americana, "Arquivo X" estreou em 1993 e ficou no ar até 2002, e nesse período, teve 9 temporadas exibidas na Fox. A série acompanhava os agentes do FBI Fox Mulder e Dana Scully em investigações de casos paranormais e desenvolvia, ao mesmo tempo, uma conspiração governamental que atravessava toda a trama. Criada por Chris Carter, a produção se tornou um marco da cultura pop nos anos 1990 e misturava terror, ficção científica e crítica política. Foto: Divulgação