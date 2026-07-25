Guia da propaganda eleitoral: as regras que candidatos deverão seguir em 2026

A propaganda eleitoral oficial começa em 16 de agosto de 2026. Antes dessa data, candidatos podem participar da chamada pré-campanha, com divulgação de ideias, posicionamentos e atividades políticas, mas não podem realizar pedido explícito de voto. Após o início da campanha, passam a ser permitidas ações como comícios, distribuição de materiais impressos, caminhadas, carreatas e divulgação de conteúdos nas redes sociais. Mesmo nesses casos, a legislação impõe restrições para impedir abusos e prá Foto: Luiz Roberto/TSE