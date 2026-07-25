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Suporte para pincéis e até UNO! Projeto universitário transforma rotina de menina com prótese personalizada
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O responsável pela iniciativa foi Vitaliy Bondarchuk, estudante de engenharia mecânica, que decidiu dedicar seu trabalho de conclusão de curso ao desenvolvimento de uma prótese para a irmã mais nova, Bella, nascida com uma redução congênita no braço esquerdo. Foto: Reproduc?a?o/Bob Jones University
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Em vez de criar um braço artificial com múltiplas funções, ele optou por uma estrutura simples e adaptável, composta por uma base fixa e acessórios intercambiáveis voltados para tarefas específicas. A proposta nasceu após o estudante perceber que muitos modelos existentes não atendiam às necessidades práticas da irmã. Foto: Reproduc?a?o/YouTube WYFF News 4
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Bella participou do projeto desde o início e ajudou a definir quais ferramentas seriam realmente úteis em sua rotina. Entre os acessórios desenvolvidos estão um suporte para segurar cartas de UNO, um espaço para encaixar pincéis, uma lanterna e outros dispositivos que facilitam diferentes atividades. Foto: Reproduc?a?o/Bob Jones University
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Algumas peças precisaram ser refeitas após testes, o que permitiu aperfeiçoar o resultado final. A iniciativa recebeu nota máxima na universidade e passou a ser utilizada diariamente por Bella, que definiu a experiência como "ótima". Além do reconhecimento acadêmico, o projeto chamou atenção por mostrar como a tecnologia pode oferecer soluções acessíveis para desafios cotidianos. Foto: Reproduc?a?o/Bob Jones University
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