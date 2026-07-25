Mauritânia: a caça aos meteoritos que movimenta o deserto

Às vezes basta a observação direta; em outras ocasiões, uma lupa ajuda a confirmar a autenticidade do achado. O interesse pela atividade ganhou força após a descoberta do meteorito marciano Tissint, que caiu no sul do Marrocos em 2011 e despertou a atenção de caçadores e colecionadores de todo o mundo. Foto: Flickr - Jon Taylor