Animais
Os animais mais lentos da Terra e por que se movem tão devagar
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O bicho-preguiça reúne seis espécies conhecidas e está entre os mamíferos mais lentos do planeta, com velocidade média de 0,16 a 0,27 km/h. Seu metabolismo lento e a dieta pobre em energia explicam esse ritmo. Dorme cerca de 14 horas por dia, tem hábitos alimentares restritos e algumas espécies estão ameaçadas de extinção Foto: Nelson R de Lima wikimedia commons
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Peixe-boi – Conhecido como "vaca-marinha", reúne quatro espécies e pode atingir velocidade de até 5 km/h. Seu corpo robusto, o metabolismo lento e a alimentação baseada principalmente em plantas aquáticas explicam seus movimentos tranquilos. Pode medir até 4 metros, pesar cerca de 800 quilos e todas as espécies estão ameaçadas de extinção. Foto: Flickr Edward Blackshaw
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Cavalo-marinho – Nada na posição vertical e raramente ultrapassa 0,09 km/h, pois seu corpo rígido e a pequena nadadeira dorsal limitam a velocidade. Existem mais de 50 espécies, que medem até 30 cm e podem pesar cerca de 100 gramas. Nos cavalos-marinhos, são os machos que carregam os filhotes durante a gestação. Foto: Hans Hillewaert/Wikimédia Commons
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Estrela-do-mar – Está entre os animais marinhos mais lentos, deslocando-se a cerca de 0,09 km/h. Sua movimentação depende de centenas de pequenos pés ambulacrais, o que explica a baixa velocidade. Existem mais de 2 mil espécies; a maioria possui cinco braços e se alimenta principalmente de moluscos, crustáceos e outros invertebrados. Foto: Mondfeuer/Pixabay
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Pepino-do-mar – É um equinodermo que se desloca muito lentamente pelo fundo do mar usando centenas de pequenos pés ambulacrais. Alimenta-se principalmente de matéria orgânica presente na areia e ajuda a reciclar nutrientes, desempenhando importante papel nos ecossistemas marinhos. Existem mais de 1.700 espécies distribuídas pelos oceanos de todo o mundo. Foto: Imagem de Kevin Mc Loughlin por Pixabay
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Caracol-de-jardim – É um dos animais terrestres mais lentos, deslocando-se a cerca de 0,05 km/h. Sua locomoção depende da contração muscular do pé e da produção de muco, o que torna seus movimentos bastante lentos. Herbívoro, não possui audição, é hermafrodita e precisa de um parceiro para a reprodução. Foto: adina voicu pixabay
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Lóris-lento – É o único primata peçonhento conhecido e pode atingir cerca de 2 km/h, embora seus movimentos sejam deliberadamente lentos para passar despercebido entre a vegetação. Produz uma toxina ao misturar secreções de uma glândula do braço com a saliva. Vive na Ásia e enfrenta risco de extinção devido à destruição do habitat e ao tráfico de animais silvestres. Foto: Aprisonan - wikimedia commons
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Galinhola-americana – É considerada a ave de voo mais lento do mundo, alcançando entre 5 e 8 km/h durante o voo de exibição. Suas asas curtas e arredondadas favorecem manobras em ambientes florestais, e não a velocidade. Vive nos bosques da América do Norte, migra à noite e usa o longo bico para capturar minhocas, seu principal alimento. Foto: Spangineer ( wikimedia commons