Os animais mais lentos da Terra e por que se movem tão devagar

Lóris-lento – É o único primata peçonhento conhecido e pode atingir cerca de 2 km/h, embora seus movimentos sejam deliberadamente lentos para passar despercebido entre a vegetação. Produz uma toxina ao misturar secreções de uma glândula do braço com a saliva. Vive na Ásia e enfrenta risco de extinção devido à destruição do habitat e ao tráfico de animais silvestres. Foto: Aprisonan - wikimedia commons