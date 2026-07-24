Entenda o símbolo que aparece nas bandeiras de todos os países nórdicos

A bandeira da Suécia traz uma cruz nórdica amarela sobre fundo azul, um dos símbolos nacionais mais conhecidos do país. As cores são tradicionalmente associadas ao antigo brasão sueco e estão presentes na bandeira desde o século XVI. O desenho segue o padrão das demais bandeiras nórdicas, com a cruz deslocada em direção ao mastro. Foto: Unif por Pixabay