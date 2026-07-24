Bola de barbante de quase 8 toneladas feita por uma única pessoa ao longo de 29 anos virou atração turística nos Estados Unidos

O curioso é que a bola foi feita por uma única pessoa: Francis A. Johnson, que dedicou quase três décadas ao projeto, iniciado em 1950 e concluído apenas em 1979. Durante esse período, ele reservava cerca de quatro horas por dia para unir pequenos pedaços de barbante de sisal e acrescentá-los cuidadosamente à estrutura. Foto: Reprodução/YouTube Pioneer PBS