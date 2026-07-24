Galeria
Bola de barbante de quase 8 toneladas feita por uma única pessoa ao longo de 29 anos virou atração turística nos Estados Unidos
-
O curioso é que a bola foi feita por uma única pessoa: Francis A. Johnson, que dedicou quase três décadas ao projeto, iniciado em 1950 e concluído apenas em 1979. Durante esse período, ele reservava cerca de quatro horas por dia para unir pequenos pedaços de barbante de sisal e acrescentá-los cuidadosamente à estrutura. Foto: Reprodução/YouTube Pioneer PBS
-
À medida que a esfera aumentava de tamanho, o desafio deixava de ser apenas enrolar os fios e passava a exigir cálculos constantes para manter o formato perfeitamente arredondado. Para girar e reposicionar a peça, Johnson utilizava macacos ferroviários capazes de suportar várias toneladas. Foto: Reprodução/YouTube Pioneer PBS
-
Em determinado momento, o monumento chegou a figurar no Guinness Book como a maior bola de barbante do mundo. Atualmente, embora existam exemplares maiores, a atração mantém um recorde bastante específico: continua reconhecida como a maior bola de barbante construída por uma única pessoa, sem a colaboração de equipes ou ampliações posteriores. Foto: Reprodução/YouTube Pioneer PBS