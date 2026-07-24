Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Bola de barbante de quase 8 toneladas feita por uma única pessoa ao longo de 29 anos virou atração turística nos Estados Unidos

RF
Redação Flipar
  • O curioso é que a bola foi feita por uma única pessoa: Francis A. Johnson, que dedicou quase três décadas ao projeto, iniciado em 1950 e concluído apenas em 1979. Durante esse período, ele reservava cerca de quatro horas por dia para unir pequenos pedaços de barbante de sisal e acrescentá-los cuidadosamente à estrutura.
    O curioso é que a bola foi feita por uma única pessoa: Francis A. Johnson, que dedicou quase três décadas ao projeto, iniciado em 1950 e concluído apenas em 1979. Durante esse período, ele reservava cerca de quatro horas por dia para unir pequenos pedaços de barbante de sisal e acrescentá-los cuidadosamente à estrutura. Foto: Reprodução/YouTube Pioneer PBS
  • À medida que a esfera aumentava de tamanho, o desafio deixava de ser apenas enrolar os fios e passava a exigir cálculos constantes para manter o formato perfeitamente arredondado. Para girar e reposicionar a peça, Johnson utilizava macacos ferroviários capazes de suportar várias toneladas.
    À medida que a esfera aumentava de tamanho, o desafio deixava de ser apenas enrolar os fios e passava a exigir cálculos constantes para manter o formato perfeitamente arredondado. Para girar e reposicionar a peça, Johnson utilizava macacos ferroviários capazes de suportar várias toneladas. Foto: Reprodução/YouTube Pioneer PBS
  • Em determinado momento, o monumento chegou a figurar no Guinness Book como a maior bola de barbante do mundo. Atualmente, embora existam exemplares maiores, a atração mantém um recorde bastante específico: continua reconhecida como a maior bola de barbante construída por uma única pessoa, sem a colaboração de equipes ou ampliações posteriores.
    Em determinado momento, o monumento chegou a figurar no Guinness Book como a maior bola de barbante do mundo. Atualmente, embora existam exemplares maiores, a atração mantém um recorde bastante específico: continua reconhecida como a maior bola de barbante construída por uma única pessoa, sem a colaboração de equipes ou ampliações posteriores. Foto: Reprodução/YouTube Pioneer PBS
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay