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Estilo de Vida

Estudo indica que humanos já usavam piercings há cerca de 11 mil anos

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Redação Flipar
  • A descoberta ocorreu em uma área funerária com sepultamentos de cerca de 11 mil anos, no sítio arqueológico de Boncuklu Tarla, no sudeste da Turquia. Localizado na província de Mardin, o local foi identificado em 2008 durante levantamentos realizados antes da construção da barragem de Il?su.
    A descoberta ocorreu em uma área funerária com sepultamentos de cerca de 11 mil anos, no sítio arqueológico de Boncuklu Tarla, no sudeste da Turquia. Localizado na província de Mardin, o local foi identificado em 2008 durante levantamentos realizados antes da construção da barragem de Il?su. Foto: Reprodução/Instagram de Emma Baysal
  • Os artefatos foram encontrados em um local ocupado por comunidades de caçadores-coletores que começavam a adotar um modo de vida sedentário. As peças associadas ao uso como piercings apareceram exclusivamente em sepultamentos de homens e mulheres adultos.
    Os artefatos foram encontrados em um local ocupado por comunidades de caçadores-coletores que começavam a adotar um modo de vida sedentário. As peças associadas ao uso como piercings apareceram exclusivamente em sepultamentos de homens e mulheres adultos. Foto: Emma Louise Baysal/Universidade de Ancara/Divulgação
  • Em outras escavações no Crescente Fértil — região histórica que abrange áreas de países do atual Oriente Médio e também parte da Turquia — arqueólogos já haviam encontrado pequenas peças de pedra em formato de discos e pinos. No entanto, até então não havia evidências conclusivas de que esses objetos fossem utilizados como piercings. Mas não havia uma indicação clara do uso desses objetos.
    Em outras escavações no Crescente Fértil — região histórica que abrange áreas de países do atual Oriente Médio e também parte da Turquia — arqueólogos já haviam encontrado pequenas peças de pedra em formato de discos e pinos. No entanto, até então não havia evidências conclusivas de que esses objetos fossem utilizados como piercings. Mas não havia uma indicação clara do uso desses objetos. Foto: Reprodução Antiquity
  • “Nenhuma dessas peças havia sido localizada junto aos corpos em sua posição original”, afirmou à agência Reuters a arqueóloga Emma Louise Baysal, uma das autoras do estudo. Segundo ela, em Boncuklu Tarla os ornamentos estavam sobre os esqueletos ou muito próximos às orelhas e aos lábios, o que permitiu relacioná-los diretamente ao uso como piercings.
    “Nenhuma dessas peças havia sido localizada junto aos corpos em sua posição original”, afirmou à agência Reuters a arqueóloga Emma Louise Baysal, uma das autoras do estudo. Segundo ela, em Boncuklu Tarla os ornamentos estavam sobre os esqueletos ou muito próximos às orelhas e aos lábios, o que permitiu relacioná-los diretamente ao uso como piercings. Foto: Instagram @dr_beadolog
  • O estudo foi publicado na revista científica Antiquity, especializada em arqueologia. Além disso, marcas de desgaste observadas nos dentes de alguns crânios reforçaram a hipótese de que parte desses indivíduos utilizava piercings no lábio inferior.
    O estudo foi publicado na revista científica Antiquity, especializada em arqueologia. Além disso, marcas de desgaste observadas nos dentes de alguns crânios reforçaram a hipótese de que parte desses indivíduos utilizava piercings no lábio inferior. Foto: Reprodução
  • Para os pesquisadores, a descoberta indica que as modificações corporais e a preocupação com a aparência já faziam parte da vida humana há cerca de 11 mil anos. Os achados sugerem que essas práticas, possivelmente ligadas à identidade e ao status social, são mais antigas do que se supunha.
    Para os pesquisadores, a descoberta indica que as modificações corporais e a preocupação com a aparência já faziam parte da vida humana há cerca de 11 mil anos. Os achados sugerem que essas práticas, possivelmente ligadas à identidade e ao status social, são mais antigas do que se supunha. Foto: Flickr Fabrício Cardoso
  • Nas escavações foram encontradas 85 peças do tipo de calcário e seixos de rio em ótimo estado de conversação.
    Nas escavações foram encontradas 85 peças do tipo de calcário e seixos de rio em ótimo estado de conversação. Foto: Flickr Fernando Faundez Muñoz
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