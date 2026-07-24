Estudo indica que humanos já usavam piercings há cerca de 11 mil anos

Em outras escavações no Crescente Fértil — região histórica que abrange áreas de países do atual Oriente Médio e também parte da Turquia — arqueólogos já haviam encontrado pequenas peças de pedra em formato de discos e pinos. No entanto, até então não havia evidências conclusivas de que esses objetos fossem utilizados como piercings. Mas não havia uma indicação clara do uso desses objetos. Foto: Reprodução Antiquity