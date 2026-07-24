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Erguida em Porto Rico, estátua de bronze de Cristóvão Colombo mede mais que o dobro do Cristo Redentor e já resistiu até a furacão
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Embora acreditasse ter alcançado o continente asiático, sua viagem marcou o início do contato permanente entre a Europa e o continente americano, fato que transformou profundamente a história mundial. Colombo realizou quatro viagens ao Novo Mundo e teve papel central no processo de expansão marítima europeia e na colonização das Américas. Foto: Domínio Público