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Robô submarino enviado para explorar o mar da Antártida encontra colônia com 60 milhões de ninhos de peixe

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Redação Flipar
  • O achado também amplia o conhecimento sobre a capacidade de adaptação da vida em ambientes extremos e oferece novas pistas sobre o funcionamento dos ecossistemas polares. Além de seu valor científico, a descoberta fortalece a tese de que alterações provocadas pelas mudanças climáticas ou pela atividade humana podem comprometer um habitat de enorme relevância biológica.
    O achado também amplia o conhecimento sobre a capacidade de adaptação da vida em ambientes extremos e oferece novas pistas sobre o funcionamento dos ecossistemas polares. Além de seu valor científico, a descoberta fortalece a tese de que alterações provocadas pelas mudanças climáticas ou pela atividade humana podem comprometer um habitat de enorme relevância biológica. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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