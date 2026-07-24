Robô submarino enviado para explorar o mar da Antártida encontra colônia com 60 milhões de ninhos de peixe

O achado também amplia o conhecimento sobre a capacidade de adaptação da vida em ambientes extremos e oferece novas pistas sobre o funcionamento dos ecossistemas polares. Além de seu valor científico, a descoberta fortalece a tese de que alterações provocadas pelas mudanças climáticas ou pela atividade humana podem comprometer um habitat de enorme relevância biológica. Foto: Reproduc?a?o/YouTube