Estilo de Vida
Como é viver na cidade mais alta do planeta, onde o ar é rarefeito
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A cidade surgiu no início do século 20, com a descoberta de ouro na região. A corrida pelo metal precioso atraiu milhares de pessoas, impulsionando um crescimento rápido e desordenado. Foto: Flickr Steffen Lohrey
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A cidade fica a cerca de 1.400 km de distância de Lima, a capital do país. Estima-se que La Rinconada tenha entre 30 mil e 50 mil habitantes, muitos vivendo em condições precárias, a começar pelo clima. Foto: Reprodução de vídeo La República
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La Rinconada tem um clima extremo, com apenas metade do oxigênio encontrado em lugares normais, o que torna a cidade difícil de suportar para a maioria das pessoas. Foto: Reprodução/Video/YouTube/Ruhi Çenet
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Para que as pessoas consigam se adaptar ao ar rarefeito, é necessário passar por um processo de adaptação de cerca de um mês. Foto: Reprodução de vídeo La República
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Apesar da bela paisagem ao redor, aos pés da montanha Ananea Grande, na região de Puno, La Rinconada é considerada um "inferno na Terra" e um dos piores lugares do mundo em termos de qualidade de vida e urbanismo. Foto: Reprodução de vídeo The Sun
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A falta de infraestrutura básica, como água potável, saneamento e sistema de saúde adequado, agrava a situação. Foto: Reprodução de vídeo La República
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Sem sistema de coleta pública de lixo e saneamento básico, a cidade é bastante suja e se tornou um ambiente insalubre, com todo tipo de dejeto jogado pelas ruas. Foto: Reprodução/Video/YouTube/Ruhi Çenet
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Por conta disso, não é incomum encontrar rios de lama imunda correndo entre as construções. Foto: Reprodução Youtube Canal Frans
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A maioria das casas na cidade é improvisada, feita de metal ondulado e madeira, enquanto algumas foram construídas com tijolos e blocos de concreto. Foto: Reprodução/Video/YouTube/Ruhi Çenet
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Muitas residências não têm água corrente, eletricidade ou aquecimento adequado para enfrentar o frio intenso, que geralmente fica em torno de 1°C, podendo chegar a temperaturas negativas. Foto: Reprodução Youtube
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Nas casas mais simples de La Rinconada, geralmente não há banheiros, o que faz com que as pessoas tenham que fazer suas necessidades básicas ao ar livre. Foto: Reprodução Youtube Canal Frans
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Surpreendentemente, a cidade não cheira mal, pois as temperaturas extremas evitam que os resíduos orgânicos apodreçam, espalhando-se pelas ruas em forma de lama. Foto: Reprodução de vídeo La República
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Para conseguir tomar banho, os moradores precisam utilizar chuveiros públicos comunitários que estão espalhados pela cidade. Foto: Flickr Steffen Lohrey
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Outro problema é a mineração predatória, que causa grande impacto ambiental, com contaminação do solo e da água por metais pesados. Foto: Reprodução de vídeo The Sun
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A principal atividade econômica é a mineração de ouro, realizada de forma artesanal e perigosa.Os mineiros trabalham em condições precárias, com baixos salários e alto risco de doenças e acidentes. Foto: Reprodução de vídeo The Sun
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Apesar dos desafios, La Rinconada atrai alguns turistas aventureiros que desejam conhecer a cidade mais alta do mundo e presenciar a dura realidade dos mineiros. Foto: Reprodução Youtube Canal Frans
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Entre os pontos mais procurados, destacam-se a mina La Rinconada, o Lago Suches e a Laguna Ananea.Os hotéis de La Rinconada não oferecem nada além do básico: uma cama e cobertores. Foto: Reprodução de vídeo La República
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Inclusive, é importante ter cuidado ao visitar a cidade, pois a criminalidade é elevada. Não há presença policial na área, o que torna assassinatos e desaparecimentos relativamente comuns. Foto: Reprodução de vídeo La República