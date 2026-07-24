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Crianças atravessam rios presas em equipamentos improvisados a caminho da escola

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Redação Flipar
  • Nesse lugar, a geografia do Himalaia, a ausência de estradas e a falta de pontes permanentes obrigam estudantes a atravessar rios em vagonetas presas a cabos de aço e depois caminhar por longas trilhas íngremes para chegar à escola.
    Nesse lugar, a geografia do Himalaia, a ausência de estradas e a falta de pontes permanentes obrigam estudantes a atravessar rios em vagonetas presas a cabos de aço e depois caminhar por longas trilhas íngremes para chegar à escola. Foto: Reprodução do Youtube Canal AJ+
  • Essas estruturas são improvisadas, criadas por conselhos comunitários e famílias, e não seguem padrões formais de engenharia.
    Essas estruturas são improvisadas, criadas por conselhos comunitários e famílias, e não seguem padrões formais de engenharia. Foto: Reprodução do Youtube Canal Times Of India
  • Além disso, as vagonetas dependem da manutenção da própria comunidade, tornando-se especialmente perigosas durante a temporada de monções.
    Além disso, as vagonetas dependem da manutenção da própria comunidade, tornando-se especialmente perigosas durante a temporada de monções. Foto: Reprodução do Youtube Canal Times Of India
  • Nesse período, as cheias, os ventos fortes e a neblina aumentam a instabilidade e provocam mais faltas às aulas e evasão escolar.
    Nesse período, as cheias, os ventos fortes e a neblina aumentam a instabilidade e provocam mais faltas às aulas e evasão escolar. Foto: Reprodução do Youtube Canal WISE Channel
  • Reportagens da BBC News, Reuters e The Guardian documentaram, entre 2017 e 2019, crianças de 7 a 12 anos realizando diariamente essas travessias.
    Reportagens da BBC News, Reuters e The Guardian documentaram, entre 2017 e 2019, crianças de 7 a 12 anos realizando diariamente essas travessias. Foto: Reprodução do Youtube Canal AJ+
  • Muitas vezes, elas são puxadas manualmente por cordas auxiliares, enquanto adultos ajudam no embarque e desembarque.
    Muitas vezes, elas são puxadas manualmente por cordas auxiliares, enquanto adultos ajudam no embarque e desembarque. Foto: Reprodução do Youtube Canal Times Of India
  • Em alguns casos, o tempo total de deslocamento até a escola ultrapassa duas horas por trecho, somando a travessia dos rios e caminhadas de até 10 a 15 quilômetros por encostas acentuadas.
    Em alguns casos, o tempo total de deslocamento até a escola ultrapassa duas horas por trecho, somando a travessia dos rios e caminhadas de até 10 a 15 quilômetros por encostas acentuadas. Foto: Reprodução do Youtube Canal AJ+
  • As autoridades locais chegaram a iniciar estudos para a construção de passarelas e pontes pedonais após a repercussão internacional.
    As autoridades locais chegaram a iniciar estudos para a construção de passarelas e pontes pedonais após a repercussão internacional. Foto: Reprodução do Youtube Canal WISE Channel
  • No entanto, os projetos enfrentam obstáculos como altos custos, licenciamento ambiental e terreno instável, e muitas comunidades seguem sem soluções definitivas.
    No entanto, os projetos enfrentam obstáculos como altos custos, licenciamento ambiental e terreno instável, e muitas comunidades seguem sem soluções definitivas. Foto: Reprodução do Youtube Canal WISE Channel
  • Diretores escolares relatam a necessidade de flexibilizar horários, enquanto internatos são vistos como uma alternativa limitada.
    Diretores escolares relatam a necessidade de flexibilizar horários, enquanto internatos são vistos como uma alternativa limitada. Foto: Reprodução do Youtube Canal WISE Channel
  • Ao mesmo tempo, ONGs tentam reduzir riscos com equipamentos básicos de segurança e campanhas por transporte escolar.
    Ao mesmo tempo, ONGs tentam reduzir riscos com equipamentos básicos de segurança e campanhas por transporte escolar. Foto: Reprodução do Youtube Canal WISE Channel
  • Situações semelhantes ocorrem em países como Colômbia, Vietnã e Nepal, revelando um padrão global de infraestrutura precária em áreas isoladas.
    Situações semelhantes ocorrem em países como Colômbia, Vietnã e Nepal, revelando um padrão global de infraestrutura precária em áreas isoladas. Foto: Reprodução do Youtube Canal WISE Channel
  • Especialistas alertam que cabos sem cálculo estrutural podem falhar e defendem pontes pedonais de baixo custo como alternativa mais segura.
    Especialistas alertam que cabos sem cálculo estrutural podem falhar e defendem pontes pedonais de baixo custo como alternativa mais segura. Foto: Reprodução do Youtube Canal Times Of India
  • Uttarakhand é um estado localizado no norte da Índia, na região do Himalaia, conhecido por suas paisagens montanhosas, florestas densas e rios sagrados como o Ganges e o Yamuna.
    Uttarakhand é um estado localizado no norte da Índia, na região do Himalaia, conhecido por suas paisagens montanhosas, florestas densas e rios sagrados como o Ganges e o Yamuna. Foto: Reprodução do Youtube Canal Kanishk Gupta
  • Uttarakhand é conhecido como
    Uttarakhand é conhecido como "Devbhumi" ou Terra dos Deuses, devido à sua imensa importância espiritual e aos inúmeros templos hindus, como os do circuito Char Dham. Foto: Sumita Roy Dutta /wikimédia Commons
  • A região também é rica em biodiversidade, com parques nacionais como Jim Corbett, o mais antigo da Índia.
    A região também é rica em biodiversidade, com parques nacionais como Jim Corbett, o mais antigo da Índia. Foto: Reprodução do Youtube Canal Kanishk Gupta
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