DC divulga trailer de “Cara-de-Barro”, primeiro filme de terror do estúdio

A versão mais conhecida é a de Matt Hagen, criada por Bill Finger e Sheldon Moldoff, que estreou em "Detective Comics" nº 298, em 1961. Na história, Hagen é um caçador de tesouros que encontra uma substância protoplasmática radioativa em uma caverna. O contato com o material lhe concede a capacidade de alterar a própria forma, mas os efeitos são temporários e exigem novas exposições para serem mantidos. Foto: Reprodução Youtube