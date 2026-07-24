Filmes e Séries
DC divulga trailer de “Cara-de-Barro”, primeiro filme de terror do estúdio
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Nesse novo universo compartilhado, dois filmes já foram lançados nos cinemas. O primeiro foi "Superman", estrelado por David Corenswet como Clark Kent, Rachel Brosnahan como Lois Lane e Nicholas Hoult como Lex Luthor, marcando o início oficial do DCU. O segundo foi "Supergirl", estrelado por Milly Alcock, que estreou nos cinemas em 25 de junho de 2026. Foto: Divulgação
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"Cara-de-Barro" é dirigido por James Watkins, conhecido pelos filmes de terror "Speak No Evil" e "Eden Lake", e tem o roteiro assinado por Mike Flanagan e Hossein Amini. Flanagan é reconhecido por produções como "A Maldição da Residência Hill", e afirmou que a principal inspiração para o longa veio do episódio "Feat of Clay", da série animada "Batman: A Série Animada", que funde características de Basil Karlo e Matt Hagen em um único personagem. Foto: Reprodução Youtube
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A trama acompanha Matt Hagen, uma estrela em ascensão em Hollywood que sofre uma grave desfiguração no rosto. Na tentativa de recuperar a carreira, ele recorre a um procedimento experimental baseado em uma substância misteriosa. A decisão, porém, desencadeia uma transformação física incontrolável e dá origem ao vilão Cara-de-Barro. Foto: Reprodução Youtube
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No filme, Matt Hagen será interpretado pelo ator britânico Tom Rhys Harries. Naomi Ackie viverá a cientista responsável pelo experimento que provoca a transformação do protagonista. Completam o elenco Max Minghella, Eddie Marsan, David Dencik, Nancy Carroll e Joshua James, além de uma participação especial de Aaron Paul. Foto: Reprodução Youtube
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Nos quadrinhos, Cara-de-Barro não é um personagem único, mas um codinome utilizado por diferentes vilões da DC ao longo das décadas, quase todos ligados ao Batman. O primeiro foi Basil Karlo, criado por Bob Kane e Bill Finger, que apareceu pela primeira vez em "Detective Comics" nº 40, publicado em 1940. Foto: Divulgação
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A versão mais conhecida é a de Matt Hagen, criada por Bill Finger e Sheldon Moldoff, que estreou em "Detective Comics" nº 298, em 1961. Na história, Hagen é um caçador de tesouros que encontra uma substância protoplasmática radioativa em uma caverna. O contato com o material lhe concede a capacidade de alterar a própria forma, mas os efeitos são temporários e exigem novas exposições para serem mantidos. Foto: Reprodução Youtube
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Além de Basil Karlo e Matt Hagen, outros personagens também assumiram a identidade de Cara-de-Barro, como Preston Payne, cientista da S.T.A.R. Labs que tentou usar o sangue de Hagen para curar uma doença rara e acabou deformando o próprio corpo, e Sondra Fuller, conhecida como Lady Barro. Foto: Reprodução Youtube
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