Eleições 2026: como são escolhidos os mesários e quais os direitos de quem trabalha no pleito

Os mesários têm direito a benefícios pelo serviço prestado durante as eleições. Entre eles está a dispensa do trabalho pelo dobro dos dias de convocação, mediante declaração fornecida pela Justiça Eleitoral, além do auxílio-alimentação no dia do pleito. O período trabalhado também pode contar como vantagem em concursos públicos, quando houver previsão em edital. Dessa forma, a função representa não apenas uma obrigação prevista em lei, mas também uma forma de participação direta no processo demo Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil