Jão anuncia retorno à música com o álbum “Memórias Póstumas”

O retorno de Jão acontece mais de um ano após ele ter anunciado uma pausa na carreira. A decisão foi comunicada em abril de 2025, logo após uma apresentação no Lollapalooza Brasil. Em entrevista ao “Fantástico”, ele explicou que o álbum "Super" marcava o encerramento de um ciclo planejado desde o início da carreira e contou que precisava descansar. O período longe dos palcos coincidiu também com a morte de seu pai, Carlos Alberto Balbino, em junho de 2025. Foto: Reprodução Youtube