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Jão anuncia retorno à música com o álbum “Memórias Póstumas”
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No mesmo dia, Jão fará uma apresentação gratuita para divulgar o novo trabalho no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Com expectativa de público de 15 mil pessoas, o evento contará com uma estrutura de palco de mais de 30 metros de altura. Segundo rumores, o cantor também prepara um grande show no Nubank Parque para setembro de 2026. Foto: Reprodução Youtube
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O retorno de Jão acontece mais de um ano após ele ter anunciado uma pausa na carreira. A decisão foi comunicada em abril de 2025, logo após uma apresentação no Lollapalooza Brasil. Em entrevista ao “Fantástico”, ele explicou que o álbum "Super" marcava o encerramento de um ciclo planejado desde o início da carreira e contou que precisava descansar. O período longe dos palcos coincidiu também com a morte de seu pai, Carlos Alberto Balbino, em junho de 2025. Foto: Reprodução Youtube
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O novo projeto encerra o ciclo de quatro álbuns baseados nos elementos da natureza, que teve início com "Lobos" em 2018 e passou por "Anti-Herói" em 2019, "Pirata" em 2021 e "Super" em 2023, relacionados respectivamente à terra, ao ar, à água e ao fogo. Segundo fontes ligadas ao projeto, "Memórias Póstumas" conta com produtores diferentes dos álbuns anteriores e apresenta uma sonoridade distinta das eras passadas. Foto: Reprodução Youtube
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Um dos cantores mais relevantes do pop nacional, Jão nasceu em Américo Brasiliense, no interior de São Paulo, em 3 de novembro de 1994. Aos 17 anos, mudou-se para a capital paulista para cursar Publicidade e Propaganda na Universidade de São Paulo, curso que abandonou para se dedicar à música. Foto: Reprodução / Instagram
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Jão costumava postar vídeos cantando músicas famosas em seu canal no YouTube, até que uma versão em ritmo lento de "Medo Bobo", da dupla Maiara e Maraísa, viralizou e chamou a atenção dos produtores Pedro Dash e Marcelinho Ferraz, o que resultou em um contrato com uma gravadora. Foto: Reprodução Youtube
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Logo com seu primeiro álbum, “Lobos”, o single "Imaturo", parte desse trabalho, alcançou o primeiro lugar na lista Viral Brasil do Spotify e recebeu a certificação de diamante no Brasil. Desde estão, emplacou diversas músicas de sucesso, entre elas "Idiota", “Meninos e Meninas”, Pilantra e "Alinhamento Milenar", que foi indicada ao Grammy Latino de Melhor Música em Língua Portuguesa. Foto: Reprodução Youtube
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Com ingressos esgotados nas turnês e shows em grandes estádios brasileiros, Jão já se apresentou nos maiores festivais de música do país com shows memoráveis no Lollapalooza, The Town e no palco mundo do Rock in Rio. Também já se apresentou no Rock in Rio Lisboa. Foto: Reprodução/Instagram
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