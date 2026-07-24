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Jão anuncia retorno à música com o álbum “Memórias Póstumas”

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Redação Flipar
  • No mesmo dia, Jão fará uma apresentação gratuita para divulgar o novo trabalho no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Com expectativa de público de 15 mil pessoas, o evento contará com uma estrutura de palco de mais de 30 metros de altura. Segundo rumores, o cantor também prepara um grande show no Nubank Parque para setembro de 2026.
    No mesmo dia, Jão fará uma apresentação gratuita para divulgar o novo trabalho no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Com expectativa de público de 15 mil pessoas, o evento contará com uma estrutura de palco de mais de 30 metros de altura. Segundo rumores, o cantor também prepara um grande show no Nubank Parque para setembro de 2026. Foto: Reprodução Youtube
  • O retorno de Jão acontece mais de um ano após ele ter anunciado uma pausa na carreira. A decisão foi comunicada em abril de 2025, logo após uma apresentação no Lollapalooza Brasil. Em entrevista ao “Fantástico”, ele explicou que o álbum
    O retorno de Jão acontece mais de um ano após ele ter anunciado uma pausa na carreira. A decisão foi comunicada em abril de 2025, logo após uma apresentação no Lollapalooza Brasil. Em entrevista ao “Fantástico”, ele explicou que o álbum "Super" marcava o encerramento de um ciclo planejado desde o início da carreira e contou que precisava descansar. O período longe dos palcos coincidiu também com a morte de seu pai, Carlos Alberto Balbino, em junho de 2025. Foto: Reprodução Youtube
  • O novo projeto encerra o ciclo de quatro álbuns baseados nos elementos da natureza, que teve início com
    O novo projeto encerra o ciclo de quatro álbuns baseados nos elementos da natureza, que teve início com "Lobos" em 2018 e passou por "Anti-Herói" em 2019, "Pirata" em 2021 e "Super" em 2023, relacionados respectivamente à terra, ao ar, à água e ao fogo. Segundo fontes ligadas ao projeto, "Memórias Póstumas" conta com produtores diferentes dos álbuns anteriores e apresenta uma sonoridade distinta das eras passadas. Foto: Reprodução Youtube
  • Um dos cantores mais relevantes do pop nacional, Jão nasceu em Américo Brasiliense, no interior de São Paulo, em 3 de novembro de 1994. Aos 17 anos, mudou-se para a capital paulista para cursar Publicidade e Propaganda na Universidade de São Paulo, curso que abandonou para se dedicar à música.
    Um dos cantores mais relevantes do pop nacional, Jão nasceu em Américo Brasiliense, no interior de São Paulo, em 3 de novembro de 1994. Aos 17 anos, mudou-se para a capital paulista para cursar Publicidade e Propaganda na Universidade de São Paulo, curso que abandonou para se dedicar à música. Foto: Reprodução / Instagram
  • Jão costumava postar vídeos cantando músicas famosas em seu canal no YouTube, até que uma versão em ritmo lento de
    Jão costumava postar vídeos cantando músicas famosas em seu canal no YouTube, até que uma versão em ritmo lento de "Medo Bobo", da dupla Maiara e Maraísa, viralizou e chamou a atenção dos produtores Pedro Dash e Marcelinho Ferraz, o que resultou em um contrato com uma gravadora. Foto: Reprodução Youtube
  • Logo com seu primeiro álbum, “Lobos”, o single
    Logo com seu primeiro álbum, “Lobos”, o single "Imaturo", parte desse trabalho, alcançou o primeiro lugar na lista Viral Brasil do Spotify e recebeu a certificação de diamante no Brasil. Desde estão, emplacou diversas músicas de sucesso, entre elas "Idiota", “Meninos e Meninas”, Pilantra e "Alinhamento Milenar", que foi indicada ao Grammy Latino de Melhor Música em Língua Portuguesa. Foto: Reprodução Youtube
  • Com ingressos esgotados nas turnês e shows em grandes estádios brasileiros, Jão já se apresentou nos maiores festivais de música do país com shows memoráveis no Lollapalooza, The Town e no palco mundo do Rock in Rio. Também já se apresentou no Rock in Rio Lisboa.
    Com ingressos esgotados nas turnês e shows em grandes estádios brasileiros, Jão já se apresentou nos maiores festivais de música do país com shows memoráveis no Lollapalooza, The Town e no palco mundo do Rock in Rio. Também já se apresentou no Rock in Rio Lisboa. Foto: Reprodução/Instagram
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