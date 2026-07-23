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Países bálticos: natureza, história e charme medieval que encantam turistas

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Redação Flipar
  • A Ordem Teutónica manteve o controle da região até o início do século XVI, mas perdeu a cidade de Memel (Klaip?da) para os lituanos.
    A Ordem Teutónica manteve o controle da região até o início do século XVI, mas perdeu a cidade de Memel (Klaip?da) para os lituanos. Foto: Imagem de Nikolaus Bader por Pixabay
  • No século seguinte, os suecos tomaram a parte setentrional da região (Estônia e Livônia), enquanto a parte sul ficou sob controle polonês (Curlândia e Lituânia).
    No século seguinte, os suecos tomaram a parte setentrional da região (Estônia e Livônia), enquanto a parte sul ficou sob controle polonês (Curlândia e Lituânia). Foto: Imagem de Alina Kuptsova por Pixabay
  • Gradativamente, os Países Bálticos foram conquistados pelo Império Russo. Pedro, o Grande, obteve dos suecos a parte setentrional e sua sucessora, Catarina II da Rússia, conquistou a parte meridional.
    Gradativamente, os Países Bálticos foram conquistados pelo Império Russo. Pedro, o Grande, obteve dos suecos a parte setentrional e sua sucessora, Catarina II da Rússia, conquistou a parte meridional. Foto: Imagem de Sue por Pixabay
  • Os Estados Bálticos permaneceram parte integrante do Império Russo até 1918. Na época, ocorreu a revolução russa, e as Repúblicas da Lituânia, Letônia e Estônia declaram-se Estados independentes da influência russa e comunista.
    Os Estados Bálticos permaneceram parte integrante do Império Russo até 1918. Na época, ocorreu a revolução russa, e as Repúblicas da Lituânia, Letônia e Estônia declaram-se Estados independentes da influência russa e comunista. Foto: Divulgação
  • Em 1940, como parte do acordo com a Alemanha Nazista, os soviéticos reanexaram as três nações, que passaram a fazer parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
    Em 1940, como parte do acordo com a Alemanha Nazista, os soviéticos reanexaram as três nações, que passaram a fazer parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Foto: Imagem de crew2139 por Pixabay
  • Somente em 1991, com o colapso da União Soviética, os Estados Bálticos da Lituânia, a Letónia e a Estónia restauram a sua independência: 46 anos depois. As três, portanto, adotaram regimes democráticos de governo. Conheça lugares importantes desses países pouco comentados, mas cheios de atrações.
    Somente em 1991, com o colapso da União Soviética, os Estados Bálticos da Lituânia, a Letónia e a Estónia restauram a sua independência: 46 anos depois. As três, portanto, adotaram regimes democráticos de governo. Conheça lugares importantes desses países pouco comentados, mas cheios de atrações. Foto: ArrowwWikimédia Commons
  • O Castelo da Ilha de Trakai é localizado em Trakai, Lituânia, em uma ilha no Lago Galv?. A construção foi iniciada no século XIV por K?stutis, e por volta de 1409 grandes obras foram concluídas por seu filho Vytautas, o Grande, que morreu neste castelo em 1430.
    O Castelo da Ilha de Trakai é localizado em Trakai, Lituânia, em uma ilha no Lago Galv?. A construção foi iniciada no século XIV por K?stutis, e por volta de 1409 grandes obras foram concluídas por seu filho Vytautas, o Grande, que morreu neste castelo em 1430. Foto: Imagem de Wolfgang Eckert por Pixabay
  • O Museu das Ocupações e Lutas pela Liberdade em Vilnius é dedicado a mostrar artefatos e registros do período de 50 anos de ocupação soviética da Lituânia.
    O Museu das Ocupações e Lutas pela Liberdade em Vilnius é dedicado a mostrar artefatos e registros do período de 50 anos de ocupação soviética da Lituânia. Foto: Flickr through a pin-hole
  • A Torre de Gediminas é a parte restante do Castelo Superior no topo da Colina Gediminas em Vilnius, Lituânia. Possui uma plataforma de observação que oferece vistas panorâmicas do centro histórico e financeiro de Vilnius.
    A Torre de Gediminas é a parte restante do Castelo Superior no topo da Colina Gediminas em Vilnius, Lituânia. Possui uma plataforma de observação que oferece vistas panorâmicas do centro histórico e financeiro de Vilnius. Foto: BigHead/Wikimédia Commons
  • O Parque Nacional Curonian Spit é um dos cinco presentes na Lituânia. Foi criado em 1991 para proteger os ecossistemas únicos do Istmo da Curlândia e da Lagoa da Curlândia. Ele é protegido pelo estado, sob a lei lituana de Áreas Protegidas.
    O Parque Nacional Curonian Spit é um dos cinco presentes na Lituânia. Foi criado em 1991 para proteger os ecossistemas únicos do Istmo da Curlândia e da Lagoa da Curlândia. Ele é protegido pelo estado, sob a lei lituana de Áreas Protegidas. Foto: Guntars Mednis/Wikimédia Commons
  • A Colina das Cruzes é um centro de peregrinação católica situado a 16 km da cidade lituana de Šiauliai. A teoria mais aceita sobre a origem sugere que as primeiras cruzes foram fincadas dentro dos limites do castro Jurgai?iai, pouco depois do Levante de Novembro.
    A Colina das Cruzes é um centro de peregrinação católica situado a 16 km da cidade lituana de Šiauliai. A teoria mais aceita sobre a origem sugere que as primeiras cruzes foram fincadas dentro dos limites do castro Jurgai?iai, pouco depois do Levante de Novembro. Foto: Flickr Adam Pyrkosz
  • Peipus é um grande lago de água doce na divisa entre Estônia e Rússia, no norte da Europa. Consiste em três partes: Peipsi, Lämmi e Pihkva.
    Peipus é um grande lago de água doce na divisa entre Estônia e Rússia, no norte da Europa. Consiste em três partes: Peipsi, Lämmi e Pihkva. Foto: Christopher Voitus/Wikimédia Commons
  • O Parque Nacional de Lahemaa está situado ao norte da Estônia, 70 km à leste da capital Tallinn. Criado em 1971, ele possui mais de 72 500 hectares. O regulamento prevê a preservação, a pesquisa e a promoção das paisagens, da biodiversidade e dos ecossistemas do norte estoniano.
    O Parque Nacional de Lahemaa está situado ao norte da Estônia, 70 km à leste da capital Tallinn. Criado em 1971, ele possui mais de 72 500 hectares. O regulamento prevê a preservação, a pesquisa e a promoção das paisagens, da biodiversidade e dos ecossistemas do norte estoniano. Foto: Flickr Víctor Manuel Martínez
  • O Castelo de Toompea fica na colina calcária de Toompea, na parte central de Tallinn, capital da Estônia. Acredita-se ter sido construído no monte no século X ou XI por residentes do conselho estoniano da antiga Rävala (Revalia).
    O Castelo de Toompea fica na colina calcária de Toompea, na parte central de Tallinn, capital da Estônia. Acredita-se ter sido construído no monte no século X ou XI por residentes do conselho estoniano da antiga Rävala (Revalia). Foto: Ivar Leidus/Wikimédia Commons
  • Hiiumaa é a segunda maior ilha da Estônia e do Arquipélago Moonsund, com 989 km². Fica no mar Báltico a norte de Saaremaa e forma a região de Hiiu e é uma das 15 regiões ou makond da Estónia.
    Hiiumaa é a segunda maior ilha da Estônia e do Arquipélago Moonsund, com 989 km². Fica no mar Báltico a norte de Saaremaa e forma a região de Hiiu e é uma das 15 regiões ou makond da Estónia. Foto: Flickr david dale
  • Pärnu é uma cidade localizada na Baía de Pärnu, na costa do Mar Báltico, no sudoeste da Estônia. É um popular resort para as férias de verão com muitos hotéis, restaurantes e longas praias. O rio Pärnu atravessa a cidade e fica próximo ao aeroporto.
    Pärnu é uma cidade localizada na Baía de Pärnu, na costa do Mar Báltico, no sudoeste da Estônia. É um popular resort para as férias de verão com muitos hotéis, restaurantes e longas praias. O rio Pärnu atravessa a cidade e fica próximo ao aeroporto. Foto: Kristian Pikner/Wikimédia Commons
  • Saaremaa é a maior das ilhas da Estónia e do Arquipélago Moonsund, no Mar Báltico, na entrada do Golfo de Riga. A ilha tem cerca de 40.000 habitantes, dos quais 16.000 na maior cidade, Kuressaare.
    Saaremaa é a maior das ilhas da Estónia e do Arquipélago Moonsund, no Mar Báltico, na entrada do Golfo de Riga. A ilha tem cerca de 40.000 habitantes, dos quais 16.000 na maior cidade, Kuressaare. Foto: Imagem de Makalu por Pixabay
  • A Catedral de Riga é a catedral protestante, em Riga, Letônia. Construída perto do rio Duína Ocidental em 1211 por Albrecht von Buxthoeven, é considerada a maior igreja medieval nos estados bálticos.
    A Catedral de Riga é a catedral protestante, em Riga, Letônia. Construída perto do rio Duína Ocidental em 1211 por Albrecht von Buxthoeven, é considerada a maior igreja medieval nos estados bálticos. Foto: Koos van den beukelv/Wikimédia Commons
  • A Casa dos Cabeças Negras é um edifício situado no centro histórico de Riga, na Letônia. O edifício original foi erguido em 1334 como armazém, local de encontro e celebração de comerciantes. Foi o maior edifício público de Riga.
    A Casa dos Cabeças Negras é um edifício situado no centro histórico de Riga, na Letônia. O edifício original foi erguido em 1334 como armazém, local de encontro e celebração de comerciantes. Foi o maior edifício público de Riga. Foto: Diliff/Wikimédia Commons
  • A Powder Tower está situada em Riga, Letônia, e originalmente fazia parte do sistema defensivo da cidade. A atual Torre da Pólvora foi construída em 1650 e renovada nos anos de 1937 a 1940, quando foi adicionada à estrutura do Museu da Guerra da Letônia.
    A Powder Tower está situada em Riga, Letônia, e originalmente fazia parte do sistema defensivo da cidade. A atual Torre da Pólvora foi construída em 1650 e renovada nos anos de 1937 a 1940, quando foi adicionada à estrutura do Museu da Guerra da Letônia. Foto: A.Savin/Wikimédia Commons
  • O Castelo de Turaida é um medieval recentemente reconstruído em Turaida, na região de Vidzeme, na Letônia, na margem oposta do rio Gauja a partir de Sigulda.
    O Castelo de Turaida é um medieval recentemente reconstruído em Turaida, na região de Vidzeme, na Letônia, na margem oposta do rio Gauja a partir de Sigulda. Foto: Pudelek/Wikimédia Commons
  • O Parque Nacional de Gauja é o maior e mais antigo parque nacional da Letônia. Localizado em Vidzeme, foi criado em 14 de setembro de 1973, e possui uma área de 917,45 km².
    O Parque Nacional de Gauja é o maior e mais antigo parque nacional da Letônia. Localizado em Vidzeme, foi criado em 14 de setembro de 1973, e possui uma área de 917,45 km². Foto: Reprodução do Facebook Gaujas Nacion?lais parks
  • O Portão Sueco é uma estrutura remanescente das antigas muralhas da cidade de Riga, construída no final do século XVII durante o período em que a Suécia governou a região.
    O Portão Sueco é uma estrutura remanescente das antigas muralhas da cidade de Riga, construída no final do século XVII durante o período em que a Suécia governou a região. Foto: Tahbepet /Wikimédia Commons
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