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San Miguel de Allende: conheça a pequena cidade mexicana eleita a melhor do mundo em prêmio internacional

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Redação Flipar
  • Com a expressiva pontuação de 93,07 em uma escala até 100, San Miguel de Allende, situada no estado de Guanajuato, a cerca de 270 quilômetros da Cidade do México, foi escolhida como a melhor cidade do mundo no
    Com a expressiva pontuação de 93,07 em uma escala até 100, San Miguel de Allende, situada no estado de Guanajuato, a cerca de 270 quilômetros da Cidade do México, foi escolhida como a melhor cidade do mundo no "World's Best Awards 2026", premiação organizada pela revista norte-americana Travel + Leisure. Foto: Shane Lopez/Unsplash
  • A cidade de aproximadamente 70 mil habitantes conquistou o topo do ranking após uma avaliação criteriosa de milhares de viajantes, que julgaram quesitos fundamentais como a qualidade gastronômica, a riqueza do patrimônio, a hospitalidade dos moradores e a diversidade de atrações disponíveis.
    A cidade de aproximadamente 70 mil habitantes conquistou o topo do ranking após uma avaliação criteriosa de milhares de viajantes, que julgaram quesitos fundamentais como a qualidade gastronômica, a riqueza do patrimônio, a hospitalidade dos moradores e a diversidade de atrações disponíveis. Foto: StevenBuchanan/Pixabay
  • Conhecida pelo charme de suas ruas de pedra, casarões coloridos e construções coloniais bem preservadas, San Miguel de Allende possui como principal cartão-postal a Paróquia de San Miguel Arcángel, igreja de estilo neogótico que domina a paisagem da praça principal.
    Conhecida pelo charme de suas ruas de pedra, casarões coloridos e construções coloniais bem preservadas, San Miguel de Allende possui como principal cartão-postal a Paróquia de San Miguel Arcángel, igreja de estilo neogótico que domina a paisagem da praça principal. Foto: Reprodução/YouTube Israel Plata
  • Fundada no século 16, San Miguel de Allende desempenhou papel relevante durante o período colonial mexicano, especialmente por integrar importantes rotas comerciais e prosperar economicamente ao longo do século 18. Sua localização estratégica ajudou a consolidar esse crescimento e a conectar a região a outros centros de circulação e influência.
    Fundada no século 16, San Miguel de Allende desempenhou papel relevante durante o período colonial mexicano, especialmente por integrar importantes rotas comerciais e prosperar economicamente ao longo do século 18. Sua localização estratégica ajudou a consolidar esse crescimento e a conectar a região a outros centros de circulação e influência. Foto: Daniels Joffe/Unsplash
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