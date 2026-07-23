San Miguel de Allende: conheça a pequena cidade mexicana eleita a melhor do mundo em prêmio internacional

Com a expressiva pontuação de 93,07 em uma escala até 100, San Miguel de Allende, situada no estado de Guanajuato, a cerca de 270 quilômetros da Cidade do México, foi escolhida como a melhor cidade do mundo no "World's Best Awards 2026", premiação organizada pela revista norte-americana Travel + Leisure. Foto: Shane Lopez/Unsplash