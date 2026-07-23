Fim dos sachês de ketchup: regulamento europeu obriga estabelecimentos a abandonar embalagens descartáveis

Além da questão ambiental, muitos enxergam vantagens econômicas no novo modelo, já que sistemas reutilizáveis podem diminuir custos de operação ao longo do tempo, mesmo após um investimento inicial. A expectativa é que a iniciativa acelere uma transformação global nos hábitos de consumo e incentive soluções mais sustentáveis para o setor de alimentação. Foto: Pexels/Eggy Clicks