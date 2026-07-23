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Dos tempos antigos à atualidade: carimbos atravessam séculos como símbolos de autenticação

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Redação Flipar
  • Durante a Idade Média europeia, reis, nobres e instituições religiosas utilizavam selos em cera com brasões cuidadosamente gravados como forma de garantir a autenticidade e a integridade de cartas, decretos e documentos oficiais.
    Durante a Idade Média europeia, reis, nobres e instituições religiosas utilizavam selos em cera com brasões cuidadosamente gravados como forma de garantir a autenticidade e a integridade de cartas, decretos e documentos oficiais. Foto: Imagem gerada por IA
  • No século 19, com a popularização do papel e das administrações públicas modernas, surgiram os carimbos de borracha, mais práticos e acessíveis. Essa ferramenta então passou a facilitar o controle de registros, contratos e mercadorias.
    No século 19, com a popularização do papel e das administrações públicas modernas, surgiram os carimbos de borracha, mais práticos e acessíveis. Essa ferramenta então passou a facilitar o controle de registros, contratos e mercadorias. Foto: Leopictures/Pixabay
  • A ferramenta evoluiu para modelos automáticos e datadores, mas também chegou ao universo das artes e do artesanato, sendo essencial em técnicas de scrapbooking e personalização de embalagens.
    A ferramenta evoluiu para modelos automáticos e datadores, mas também chegou ao universo das artes e do artesanato, sendo essencial em técnicas de scrapbooking e personalização de embalagens. Foto: Agto Nugroho/Unsplash
  • Mesmo com a digitalização e a ascensão da assinatura eletrônica nos dias atuais, o carimbo mantém sua relevância prática devido ao baixo custo e à eficiência na validação física de documentos.
    Mesmo com a digitalização e a ascensão da assinatura eletrônica nos dias atuais, o carimbo mantém sua relevância prática devido ao baixo custo e à eficiência na validação física de documentos. Foto: Markus Spiske/Unsplash
  • Hoje em dia, os carimbos continuam presentes em repartições, escritórios, escolas e atividades artesanais, mantendo sua utilidade como forma rápida de registro visual e validação simbólica.
    Hoje em dia, os carimbos continuam presentes em repartições, escritórios, escolas e atividades artesanais, mantendo sua utilidade como forma rápida de registro visual e validação simbólica. Foto: Freepik/DC Studio
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