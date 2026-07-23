Governo dos EUA concede green card a Eduardo Bolsonaro; saiba como funciona esse documento

O documento ganhou notoriedade até mesmo no cinema. Em 1990, inspirou o filme "Green Card – Passaporte para o Amor", que concorreu ao Oscar de Melhor Roteiro Original e rendeu ao ator francês Gérard Depardieu o Globo de Ouro de Melhor Ator. Na comédia romântica, um francês e uma americana, papel de Andie MacDowell, fazem um casamento de conveniência para que ele consiga a residência permanente nos Estados Unidos. Com o tempo, porém, a relação criada apenas por interesse acaba se transformando em Foto: Reprodução