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Fertilização in vitro: da experiência científica ao uso em todo o mundo

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Redação Flipar
  • A técnica consiste na fecundação do óvulo pelo espermatozoide em laboratório, fora do corpo da mulher. Em seguida, um ou mais embriões são transferidos para o útero.
    A técnica consiste na fecundação do óvulo pelo espermatozoide em laboratório, fora do corpo da mulher. Em seguida, um ou mais embriões são transferidos para o útero. Foto: Reprodução do Youtube Canal Fertility Associates
  • As primeiras bases para o desenvolvimento da fertilização in vitro surgiram ao longo do século 20, impulsionadas pelos avanços da biologia celular e pela ampliação do conhecimento sobre a reprodução humana.
    As primeiras bases para o desenvolvimento da fertilização in vitro surgiram ao longo do século 20, impulsionadas pelos avanços da biologia celular e pela ampliação do conhecimento sobre a reprodução humana. Foto: Victoria_Borodinova por Pixabay
  • No fim da década de 1960, os pesquisadores britânicos Robert Edwards, Patrick Steptoe e Jean Purdy (foto) iniciaram estudos que buscavam tornar possível a fecundação do óvulo pelo espermatozoide fora do corpo da mulher.
    No fim da década de 1960, os pesquisadores britânicos Robert Edwards, Patrick Steptoe e Jean Purdy (foto) iniciaram estudos que buscavam tornar possível a fecundação do óvulo pelo espermatozoide fora do corpo da mulher. Foto: Reprodução do Youtube Canal LowellMilkenCtr
  • O grande marco da fertilização in vitro ocorreu em 25 de julho de 1978. Naquela data, nasceu, na Inglaterra, Louise Joy Brown, a primeira pessoa concebida por fertilização in vitro.
    O grande marco da fertilização in vitro ocorreu em 25 de julho de 1978. Naquela data, nasceu, na Inglaterra, Louise Joy Brown, a primeira pessoa concebida por fertilização in vitro. Foto: Reprodução do Youtube Canal Fertility Associates
  • Embora hoje seja reconhecida como um dos maiores avanços científicos do século 20, a fertilização in vitro provocou intensos debates éticos e religiosos desde seus primeiros anos. As discussões envolviam a intervenção da ciência na reprodução humana e, posteriormente, o destino dos embriões que não eram transferidos para o útero.
    Embora hoje seja reconhecida como um dos maiores avanços científicos do século 20, a fertilização in vitro provocou intensos debates éticos e religiosos desde seus primeiros anos. As discussões envolviam a intervenção da ciência na reprodução humana e, posteriormente, o destino dos embriões que não eram transferidos para o útero. Foto: Imagem Freepik
  • Nos anos seguintes, a fertilização in vitro consolidou-se internacionalmente, impulsionada pelo nascimento de novos bebês concebidos pela técnica e pelo constante aperfeiçoamento dos métodos laboratoriais e clínicos.
    Nos anos seguintes, a fertilização in vitro consolidou-se internacionalmente, impulsionada pelo nascimento de novos bebês concebidos pela técnica e pelo constante aperfeiçoamento dos métodos laboratoriais e clínicos. Foto: Reprodução do Youtube Canal Fertility Associates
  • A partir da década de 1980, a fertilização in vitro evoluiu rapidamente com o desenvolvimento de protocolos de estimulação ovariana, técnicas de preservação de embriões e avanços na seleção embrionária, o que contribuiu para elevar as taxas de sucesso do procedimento.
    A partir da década de 1980, a fertilização in vitro evoluiu rapidamente com o desenvolvimento de protocolos de estimulação ovariana, técnicas de preservação de embriões e avanços na seleção embrionária, o que contribuiu para elevar as taxas de sucesso do procedimento. Foto: Imagem Freepik
  • Com o tempo, a fertilização in vitro deixou de ser um procedimento experimental e tornou-se uma alternativa segura para o tratamento da infertilidade. Hoje, também é utilizada em situações como a prevenção da transmissão de algumas doenças genéticas, a maternidade tardia e diferentes projetos familiares.
    Com o tempo, a fertilização in vitro deixou de ser um procedimento experimental e tornou-se uma alternativa segura para o tratamento da infertilidade. Hoje, também é utilizada em situações como a prevenção da transmissão de algumas doenças genéticas, a maternidade tardia e diferentes projetos familiares. Foto: Imagem Freepik
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