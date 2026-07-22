Como a clorofila torna possível a fotossíntese, essencial para a vida na Terra

A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento. Ela utiliza luz solar, água e gás carbônico para formar glicose, uma molécula que armazena energia e serve de combustível para o crescimento e o funcionamento da planta. Como resultado desse processo, também ocorre a liberação de oxigênio para a atmosfera. Foto: Imagem gerada por i.a