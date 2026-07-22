Paisagens vulcânicas e praias paradisíacas: conheça Guía de Isora, o destino que atrai celebridades durante o verão

Além disso, as águas entre Tenerife e La Gomera também atraem visitantes interessados em observar golfinhos e baleias, já que a região abriga uma das maiores populações residentes de cetáceos da Europa. Mesmo quem não pretende se hospedar em um resort de luxo encontra hotéis boutique, acomodações rurais e apartamentos de temporada espalhados pela região. Foto: Marc Tiedemann/Unsplash