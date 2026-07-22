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Paisagens vulcânicas e praias paradisíacas: conheça Guía de Isora, o destino que atrai celebridades durante o verão
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Embora o casal de astros possua imóveis em diferentes partes do mundo, incluindo uma residência nas Bahamas, costuma escolher a região para descansar, ficando hospedados no luxuoso The Ritz-Carlton Tenerife, Abama, sem manter uma casa própria no local. Foto: Reprodução/YouTube Walk With Me Tim
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A preferência das celebridades não é difícil de entender. Guía de Isora preserva um ritmo calmo, distante do intenso fluxo turístico de outras áreas das Ilhas Canárias, e reúne paisagens que combinam mar, montanhas e cenários de origem vulcânica. Foto: Hendrik Cornelissen/Unsplash
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O centro histórico conserva ruas estreitas, praças arborizadas, igrejas e construções tradicionais que lembram o passado agrícola da região, oferecendo uma atmosfera acolhedora para caminhadas. Nas proximidades fica a Praia de Abama, uma enseada de areia dourada e águas cristalinas protegidas por um quebra-mar, característica incomum em uma ilha conhecida por suas praias de areia escura. Foto: Flickr - dronepicr
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A poucos quilômetros dali encontram-se os impressionantes Penhascos de Los Gigantes, paredões vulcânicos que ultrapassam 600 metros de altura e figuram entre os cartões-postais mais famosos de Tenerife. A região ainda oferece passeios de barco que permitem admirar a grandiosidade das falésias a partir do mar. Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
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Além disso, as águas entre Tenerife e La Gomera também atraem visitantes interessados em observar golfinhos e baleias, já que a região abriga uma das maiores populações residentes de cetáceos da Europa. Mesmo quem não pretende se hospedar em um resort de luxo encontra hotéis boutique, acomodações rurais e apartamentos de temporada espalhados pela região. Foto: Marc Tiedemann/Unsplash
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Quem aprecia atividades ao ar livre encontra trilhas que levam ao Parque Nacional do Teide, Patrimônio Mundial da UNESCO e lar do ponto mais alto da Espanha, além do desfiladeiro de Masca, considerado um dos percursos mais espetaculares do arquipélago. Foto: Reprodução/YouTube Travelmania
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Guía de Isora ainda oferece piscinas naturais, plantações de banana e mirantes perfeitos para admirar o pôr do sol sobre o Atlântico. A gastronomia completa a experiência com restaurantes premiados pelo Guia Michelin e os tradicionais guachinches, estabelecimentos familiares que servem receitas típicas acompanhadas de vinhos produzidos na própria ilha. Foto: Pexels/Erik Karits
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