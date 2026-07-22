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Paisagens vulcânicas e praias paradisíacas: conheça Guía de Isora, o destino que atrai celebridades durante o verão

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Redação Flipar
  • Embora o casal de astros possua imóveis em diferentes partes do mundo, incluindo uma residência nas Bahamas, costuma escolher a região para descansar, ficando hospedados no luxuoso The Ritz-Carlton Tenerife, Abama, sem manter uma casa própria no local.
    Embora o casal de astros possua imóveis em diferentes partes do mundo, incluindo uma residência nas Bahamas, costuma escolher a região para descansar, ficando hospedados no luxuoso The Ritz-Carlton Tenerife, Abama, sem manter uma casa própria no local. Foto: Reprodução/YouTube Walk With Me Tim
  • A preferência das celebridades não é difícil de entender. Guía de Isora preserva um ritmo calmo, distante do intenso fluxo turístico de outras áreas das Ilhas Canárias, e reúne paisagens que combinam mar, montanhas e cenários de origem vulcânica.
    A preferência das celebridades não é difícil de entender. Guía de Isora preserva um ritmo calmo, distante do intenso fluxo turístico de outras áreas das Ilhas Canárias, e reúne paisagens que combinam mar, montanhas e cenários de origem vulcânica. Foto: Hendrik Cornelissen/Unsplash
  • O centro histórico conserva ruas estreitas, praças arborizadas, igrejas e construções tradicionais que lembram o passado agrícola da região, oferecendo uma atmosfera acolhedora para caminhadas. Nas proximidades fica a Praia de Abama, uma enseada de areia dourada e águas cristalinas protegidas por um quebra-mar, característica incomum em uma ilha conhecida por suas praias de areia escura.
    O centro histórico conserva ruas estreitas, praças arborizadas, igrejas e construções tradicionais que lembram o passado agrícola da região, oferecendo uma atmosfera acolhedora para caminhadas. Nas proximidades fica a Praia de Abama, uma enseada de areia dourada e águas cristalinas protegidas por um quebra-mar, característica incomum em uma ilha conhecida por suas praias de areia escura. Foto: Flickr - dronepicr
  • A poucos quilômetros dali encontram-se os impressionantes Penhascos de Los Gigantes, paredões vulcânicos que ultrapassam 600 metros de altura e figuram entre os cartões-postais mais famosos de Tenerife. A região ainda oferece passeios de barco que permitem admirar a grandiosidade das falésias a partir do mar.
    A poucos quilômetros dali encontram-se os impressionantes Penhascos de Los Gigantes, paredões vulcânicos que ultrapassam 600 metros de altura e figuram entre os cartões-postais mais famosos de Tenerife. A região ainda oferece passeios de barco que permitem admirar a grandiosidade das falésias a partir do mar. Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
  • Além disso, as águas entre Tenerife e La Gomera também atraem visitantes interessados em observar golfinhos e baleias, já que a região abriga uma das maiores populações residentes de cetáceos da Europa. Mesmo quem não pretende se hospedar em um resort de luxo encontra hotéis boutique, acomodações rurais e apartamentos de temporada espalhados pela região.
    Além disso, as águas entre Tenerife e La Gomera também atraem visitantes interessados em observar golfinhos e baleias, já que a região abriga uma das maiores populações residentes de cetáceos da Europa. Mesmo quem não pretende se hospedar em um resort de luxo encontra hotéis boutique, acomodações rurais e apartamentos de temporada espalhados pela região. Foto: Marc Tiedemann/Unsplash
  • Quem aprecia atividades ao ar livre encontra trilhas que levam ao Parque Nacional do Teide, Patrimônio Mundial da UNESCO e lar do ponto mais alto da Espanha, além do desfiladeiro de Masca, considerado um dos percursos mais espetaculares do arquipélago.
    Quem aprecia atividades ao ar livre encontra trilhas que levam ao Parque Nacional do Teide, Patrimônio Mundial da UNESCO e lar do ponto mais alto da Espanha, além do desfiladeiro de Masca, considerado um dos percursos mais espetaculares do arquipélago. Foto: Reprodução/YouTube Travelmania
  • Guía de Isora ainda oferece piscinas naturais, plantações de banana e mirantes perfeitos para admirar o pôr do sol sobre o Atlântico. A gastronomia completa a experiência com restaurantes premiados pelo Guia Michelin e os tradicionais guachinches, estabelecimentos familiares que servem receitas típicas acompanhadas de vinhos produzidos na própria ilha.
    Guía de Isora ainda oferece piscinas naturais, plantações de banana e mirantes perfeitos para admirar o pôr do sol sobre o Atlântico. A gastronomia completa a experiência com restaurantes premiados pelo Guia Michelin e os tradicionais guachinches, estabelecimentos familiares que servem receitas típicas acompanhadas de vinhos produzidos na própria ilha. Foto: Pexels/Erik Karits
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