Cogumelos: benefícios para a saúde e os cuidados para evitar espécies venenosas

A confusão entre espécies comestíveis e venenosas é um risco gravíssimo, podendo levar a desconforto gástrico, falência de órgãos e até a morte. Como muitas espécies são muito parecidas, não é possível identificar se um cogumelo é venenoso apenas pela cor, cheiro ou formato. O consumo só deve ocorrer quando a identificação da espécie for feita por especialistas ou quando o cogumelo for adquirido de fornecedores confiáveis. Foto: Imagem gerada por i.a