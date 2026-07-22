Estilo de Vida
Cogumelos: benefícios para a saúde e os cuidados para evitar espécies venenosas
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Os cogumelos são fungos, que podem ser consumidos como um superalimento devido aos seus benefícios, como o fortalecimento do sistema imunológico e a ajuda na prevenção de doenças crônicas. Foto: Thanh Soledas Unsplash
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Eles vão são organismos multicelulares que se formam através de filamentos finos chamados hifas, que constroem uma rede chamada "micélio". Foto: Pixabay
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A origem dos cogumelos remonta a bilhões de anos, com sua classificação como reino próprio Fungi estabelecida em 1969, o que os aproxima mais dos animais do que das plantas, pois não conseguem produzir seu próprio alimento. Foto: Pixabay
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Os cogumelos apropriados para a alimentação são apreciados por seu sabor umami e sua textura, sendo usados em diversas cozinhas do mundo. Eles podem ser refogados, grelhados, assados ou fritos. Foto: Pixabay
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O champignon de Paris é o mais popular no Brasil, pois pode ser encontrado fresco, fatiado ou em conserva. Além disso, é versátil, pois combina bem com pizzas, saladas e refogados. Foto: freepik stockking
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O shiitake é um dos mais consumidos no mundo, tendo sabor forte e terroso, ideal para pratos grelhados ou assados. Pode ser consumido fresco ou seco. Na versão seca, precisa ser reidratado em água morna antes do preparo e desenvolve um sabor ainda mais intenso. Foto: Nayuta/Pixabay
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O shimeji, por sua vez, possui uma textura levemente crocante e delicada, é ótimo para refogados rápidos com manteiga e molho shoyu. Foto: zan00da/Pixabay
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São fontes de proteínas, vitaminas do complexo B, vitamina D, selênio, cobre e potássio. Têm baixo teor calórico e de gordura. As suas fibras são aliadas para quem sofre de diabetes do tipo 1 e 2. Elas também dao saciedade e ajudam a controlar o apetite e o peso. Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
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Contêm ergotioneína e outros antioxidantes que protegem as células contra danos causados por radicais livres, pois previnem doenças como câncer e problemas cardiovasculares. Foto: paula pexels
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Os cogumelos, portanto, atuam como prebióticos para alimentarem as bactérias benéficas do intestino e contribuem diretamente para a saúde digestiva. Foto: freepik ASphotofamily
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Estudos indicam que certas espécies podem melhorar a função cerebral, as sinapses e até aliviar sintomas de depressão e ansiedade. Já o selênio presente nesses alimentos é responsável pelo fortalecimento do sistema imunológico. Foto: Anagoria wikimedia commons
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Algumas pessoas podem ter reações alérgicas a certos tipos de cogumelos, mesmo os comestíveis. Outra questão bastante importante é sobre a procedência do item. Fique sempre de olho nos selos de inspeção e quem é o produtor responsável. Foto: Pixabay
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Cogumelos que estão murchos, escuros ou com sinais de deterioração podem conter microrganismos nocivos e não devem ser consumidos. Foto: Pixabay
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O consumo de cogumelos psicodélicos sem supervisão médica pode causar perturbações da realidade, ataques de pânico e quadros psicóticos. Foto: Pixabay
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A confusão entre espécies comestíveis e venenosas é um risco gravíssimo, podendo levar a desconforto gástrico, falência de órgãos e até a morte. Como muitas espécies são muito parecidas, não é possível identificar se um cogumelo é venenoso apenas pela cor, cheiro ou formato. O consumo só deve ocorrer quando a identificação da espécie for feita por especialistas ou quando o cogumelo for adquirido de fornecedores confiáveis. Foto: Imagem gerada por i.a
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Usar cogumelos como alternativa à carne vermelha em algumas refeições pode ajudar a reduzir o consumo de calorias, gorduras saturadas e colesterol, desde que a refeição mantenha fontes adequadas de proteínas e outros nutrientes. Foto: Waldemar Unsplash
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