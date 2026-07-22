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Estilo de Vida

Cogumelos: benefícios para a saúde e os cuidados para evitar espécies venenosas

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Redação Flipar
  • Os cogumelos são fungos, que podem ser consumidos como um superalimento devido aos seus benefícios, como o fortalecimento do sistema imunológico e a ajuda na prevenção de doenças crônicas.
    Os cogumelos são fungos, que podem ser consumidos como um superalimento devido aos seus benefícios, como o fortalecimento do sistema imunológico e a ajuda na prevenção de doenças crônicas. Foto: Thanh Soledas Unsplash
  • Eles vão são organismos multicelulares que se formam através de filamentos finos chamados hifas, que constroem uma rede chamada
    Eles vão são organismos multicelulares que se formam através de filamentos finos chamados hifas, que constroem uma rede chamada "micélio". Foto: Pixabay
  • A origem dos cogumelos remonta a bilhões de anos, com sua classificação como reino próprio Fungi estabelecida em 1969, o que os aproxima mais dos animais do que das plantas, pois não conseguem produzir seu próprio alimento.
    A origem dos cogumelos remonta a bilhões de anos, com sua classificação como reino próprio Fungi estabelecida em 1969, o que os aproxima mais dos animais do que das plantas, pois não conseguem produzir seu próprio alimento. Foto: Pixabay
  • Os cogumelos apropriados para a alimentação são apreciados por seu sabor umami e sua textura, sendo usados em diversas cozinhas do mundo. Eles podem ser refogados, grelhados, assados ou fritos.
    Os cogumelos apropriados para a alimentação são apreciados por seu sabor umami e sua textura, sendo usados em diversas cozinhas do mundo. Eles podem ser refogados, grelhados, assados ou fritos. Foto: Pixabay
  • O champignon de Paris é o mais popular no Brasil, pois pode ser encontrado fresco, fatiado ou em conserva. Além disso, é versátil, pois combina bem com pizzas, saladas e refogados.
    O champignon de Paris é o mais popular no Brasil, pois pode ser encontrado fresco, fatiado ou em conserva. Além disso, é versátil, pois combina bem com pizzas, saladas e refogados. Foto: freepik stockking
  • O shiitake é um dos mais consumidos no mundo, tendo sabor forte e terroso, ideal para pratos grelhados ou assados. Pode ser consumido fresco ou seco. Na versão seca, precisa ser reidratado em água morna antes do preparo e desenvolve um sabor ainda mais intenso.
    O shiitake é um dos mais consumidos no mundo, tendo sabor forte e terroso, ideal para pratos grelhados ou assados. Pode ser consumido fresco ou seco. Na versão seca, precisa ser reidratado em água morna antes do preparo e desenvolve um sabor ainda mais intenso. Foto: Nayuta/Pixabay
  • O shimeji, por sua vez, possui uma textura levemente crocante e delicada, é ótimo para refogados rápidos com manteiga e molho shoyu.
    O shimeji, por sua vez, possui uma textura levemente crocante e delicada, é ótimo para refogados rápidos com manteiga e molho shoyu. Foto: zan00da/Pixabay
  • São fontes de proteínas, vitaminas do complexo B, vitamina D, selênio, cobre e potássio. Têm baixo teor calórico e de gordura. As suas fibras são aliadas para quem sofre de diabetes do tipo 1 e 2. Elas também dao saciedade e ajudam a controlar o apetite e o peso.
    São fontes de proteínas, vitaminas do complexo B, vitamina D, selênio, cobre e potássio. Têm baixo teor calórico e de gordura. As suas fibras são aliadas para quem sofre de diabetes do tipo 1 e 2. Elas também dao saciedade e ajudam a controlar o apetite e o peso. Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
  • Contêm ergotioneína e outros antioxidantes que protegem as células contra danos causados por radicais livres, pois previnem doenças como câncer e problemas cardiovasculares.
    Contêm ergotioneína e outros antioxidantes que protegem as células contra danos causados por radicais livres, pois previnem doenças como câncer e problemas cardiovasculares. Foto: paula pexels
  • Os cogumelos, portanto, atuam como prebióticos para alimentarem as bactérias benéficas do intestino e contribuem diretamente para a saúde digestiva.
    Os cogumelos, portanto, atuam como prebióticos para alimentarem as bactérias benéficas do intestino e contribuem diretamente para a saúde digestiva. Foto: freepik ASphotofamily
  • Estudos indicam que certas espécies podem melhorar a função cerebral, as sinapses e até aliviar sintomas de depressão e ansiedade. Já o selênio presente nesses alimentos é responsável pelo fortalecimento do sistema imunológico.
    Estudos indicam que certas espécies podem melhorar a função cerebral, as sinapses e até aliviar sintomas de depressão e ansiedade. Já o selênio presente nesses alimentos é responsável pelo fortalecimento do sistema imunológico. Foto: Anagoria wikimedia commons
  • Algumas pessoas podem ter reações alérgicas a certos tipos de cogumelos, mesmo os comestíveis. Outra questão bastante importante é sobre a procedência do item. Fique sempre de olho nos selos de inspeção e quem é o produtor responsável.
    Algumas pessoas podem ter reações alérgicas a certos tipos de cogumelos, mesmo os comestíveis. Outra questão bastante importante é sobre a procedência do item. Fique sempre de olho nos selos de inspeção e quem é o produtor responsável. Foto: Pixabay
  • Cogumelos que estão murchos, escuros ou com sinais de deterioração podem conter microrganismos nocivos e não devem ser consumidos.
    Cogumelos que estão murchos, escuros ou com sinais de deterioração podem conter microrganismos nocivos e não devem ser consumidos. Foto: Pixabay
  • O consumo de cogumelos psicodélicos sem supervisão médica pode causar perturbações da realidade, ataques de pânico e quadros psicóticos.
    O consumo de cogumelos psicodélicos sem supervisão médica pode causar perturbações da realidade, ataques de pânico e quadros psicóticos. Foto: Pixabay
  • A confusão entre espécies comestíveis e venenosas é um risco gravíssimo, podendo levar a desconforto gástrico, falência de órgãos e até a morte. Como muitas espécies são muito parecidas, não é possível identificar se um cogumelo é venenoso apenas pela cor, cheiro ou formato. O consumo só deve ocorrer quando a identificação da espécie for feita por especialistas ou quando o cogumelo for adquirido de fornecedores confiáveis.
    A confusão entre espécies comestíveis e venenosas é um risco gravíssimo, podendo levar a desconforto gástrico, falência de órgãos e até a morte. Como muitas espécies são muito parecidas, não é possível identificar se um cogumelo é venenoso apenas pela cor, cheiro ou formato. O consumo só deve ocorrer quando a identificação da espécie for feita por especialistas ou quando o cogumelo for adquirido de fornecedores confiáveis. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Usar cogumelos como alternativa à carne vermelha em algumas refeições pode ajudar a reduzir o consumo de calorias, gorduras saturadas e colesterol, desde que a refeição mantenha fontes adequadas de proteínas e outros nutrientes.
    Usar cogumelos como alternativa à carne vermelha em algumas refeições pode ajudar a reduzir o consumo de calorias, gorduras saturadas e colesterol, desde que a refeição mantenha fontes adequadas de proteínas e outros nutrientes. Foto: Waldemar Unsplash
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