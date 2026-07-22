Animais
‘Coextinção’: estudo revela que desaparecimento de uma espécie pode gerar efeito em cadeia na natureza
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Esse fenômeno, conhecido como "coextinção", costuma passar despercebido porque envolve espécies pouco estudadas, como diversos parasitas. Um estudo publicado na revista "Animal Conservation" chamou atenção para essa situação ao investigar a estreita relação entre morcegos brasileiros e as moscas ectoparasitas que vivem sobre eles. Foto: iNaturalist/Juan Cruzado Cortés
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Os pesquisadores avaliaram 182 espécies de morcegos e 106 espécies de moscas parasitas, ou seja, aquelas que se alimentam na superfície do corpo de outros animais. Entre os morcegos analisados, 66 registraram esse tipo de interação. Foto: Magnific/wirestock
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Como essas moscas dependem exclusivamente dos morcegos para sobreviver, muitas delas mantêm uma relação exclusiva com uma única espécie de mosca. Apesar dos dados, o estudo revelou que o conhecimento sobre essas interações ainda é limitado. Foto: Pexels/Skyler Ewing
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Para se ter uma ideia, apenas cerca de um terço das espécies de morcegos teve suas moscas parasitas devidamente catalogadas. Entre os casos conhecidos, quase dois terços das moscas e um terço dos morcegos apresentam vínculos exclusivos, o que aumenta a vulnerabilidade de ambos. Foto: Armando Caldas - Flickr
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Os cientistas alertam que a extinção de determinadas espécies de morcegos pode provocar o desaparecimento de até cinco espécies de moscas associadas. A preocupação cresce porque parte desses morcegos já figura nas listas de animais ameaçados, o que coloca seus parasitas em risco ainda maior. Foto: Arnold/Pixabay
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O fenômeno da coextinção evidencia que a biodiversidade funciona como uma rede de relações interligadas, muitas delas ainda pouco conhecidas pela ciência. O problema se torna ainda mais preocupante no Cerrado, onde 363 espécies da fauna já estão ameaçadas de extinção, segundo dados do ICMBio. Foto: Wikimedia Commons/Lucthomazelli
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Além da destruição de habitats causada pela expansão agrícola, queimadas e fragmentação das áreas naturais, especialistas alertam que espécies e conexões ecológicas estão desaparecendo da natureza antes mesmo de serem descobertas e catalogadas pela ciência. Foto: Denis Doukhan/Pixabay
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