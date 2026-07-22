Escolher bem faz diferença: dicas para consumir margarina no dia a dia

A margarina é produzida principalmente a partir de óleos vegetais, como os de soja, milho, canola ou girassol. No passado, muitas versões continham gordura trans gerada durante o processo de hidrogenação, substância associada ao aumento do risco de doenças cardiovasculares. Atualmente, a maioria das margarinas passou por reformulações e apresenta pouca ou nenhuma gordura trans industrial. Foto: Imagem gerada por i.a