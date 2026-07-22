Arquidiocese do interior de São Paulo passa a contar com padre exorcista pela 1ª vez; entenda função

Na Igreja Católica, porém, a realidade é bem diferente. O exorcista é um padre escolhido pelo bispo da diocese por demonstrar equilíbrio, sólida formação religiosa e preparo específico para essa missão. O Exorcismo Maior é um recurso excepcional, reservado apenas para situações em que exista forte indício de possessão, sempre de acordo com as normas estabelecidas pelo Vaticano. Foto: Reprodução/Freepik