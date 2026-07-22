O que você come pode aumentar ou reduzir as inflamações no corpo

Para quem tem intolerância a temperos, o feijão deve ser deixado de molho por 8 a 12 horas, com descarte da água antes do cozimento.Cozinhe bem os grãos em água nova, usando apenas sal no final e folha de louro, que ajuda na digestão, evitando alho, cebola e temperos prontos. Foto: Feijão Rajado - Feijões - Divulgação/Camil