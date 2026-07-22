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Demerara: descubra as características, os usos e as diferenças desse tipo de açúcar

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Redação Flipar
  • O açúcar demerara é produzido a partir da cana-de-açúcar e passa por um processo de refino mais brando do que o açúcar branco. Por isso, preserva parte da coloração natural e uma pequena quantidade de melaço.
    O açúcar demerara é produzido a partir da cana-de-açúcar e passa por um processo de refino mais brando do que o açúcar branco. Por isso, preserva parte da coloração natural e uma pequena quantidade de melaço. Foto: imagem gerada por i.a
  • Seus cristais costumam ser maiores e apresentam tonalidade entre o dourado e o marrom-claro. Essa aparência o diferencia facilmente do açúcar refinado tradicional.
    Seus cristais costumam ser maiores e apresentam tonalidade entre o dourado e o marrom-claro. Essa aparência o diferencia facilmente do açúcar refinado tradicional. Foto: imagem gerada por i.a
  • O demerara apresenta um leve sabor de caramelo ou melaço, embora bem mais suave que o do açúcar mascavo. Essa característica pode influenciar discretamente o resultado de algumas receitas.
    O demerara apresenta um leve sabor de caramelo ou melaço, embora bem mais suave que o do açúcar mascavo. Essa característica pode influenciar discretamente o resultado de algumas receitas. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Apesar da fama de mais saudável, o açúcar demerara possui quantidade de calorias muito semelhante à do açúcar refinado. Por isso, também deve ser consumido com moderação.
    Apesar da fama de mais saudável, o açúcar demerara possui quantidade de calorias muito semelhante à do açúcar refinado. Por isso, também deve ser consumido com moderação. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Como sofre menos processamento, mantém traços de minerais como cálcio, potássio e magnésio. No entanto, essas quantidades são pequenas e não fazem dele uma fonte importante de nutrientes.
    Como sofre menos processamento, mantém traços de minerais como cálcio, potássio e magnésio. No entanto, essas quantidades são pequenas e não fazem dele uma fonte importante de nutrientes. Foto: imagem gerada por i.a
  • Ele pode ser usado para adoçar cafés, chás, sucos, bolos, biscoitos e diversas outras preparações. Em geral, a substituição pode ser feita na mesma proporção da receita.
    Ele pode ser usado para adoçar cafés, chás, sucos, bolos, biscoitos e diversas outras preparações. Em geral, a substituição pode ser feita na mesma proporção da receita. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Embora ambos sejam menos refinados que o açúcar branco, o mascavo praticamente não passa por refino e possui sabor muito mais intenso. Já o demerara é mais suave e costuma agradar quem está em transição para açúcares menos processados.
    Embora ambos sejam menos refinados que o açúcar branco, o mascavo praticamente não passa por refino e possui sabor muito mais intenso. Já o demerara é mais suave e costuma agradar quem está em transição para açúcares menos processados. Foto: Imagem gerada por i.a
  • O ideal é guardar o açúcar demerara em recipiente bem fechado, protegido da umidade. Assim, os cristais permanecem soltos por mais tempo e o produto conserva melhor suas características.
    O ideal é guardar o açúcar demerara em recipiente bem fechado, protegido da umidade. Assim, os cristais permanecem soltos por mais tempo e o produto conserva melhor suas características. Foto: Imagem gerada por i.a
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