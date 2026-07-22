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Eleições 2026: saiba o que é domicílio eleitoral e como funciona o voto em trânsito

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Redação Flipar
  • O domicílio eleitoral não corresponde necessariamente ao endereço de residência do eleitor. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), trata-se do município com o qual a pessoa mantém vínculo familiar, profissional, patrimonial, comunitário ou afetivo e onde está inscrita para votar. É nesse município que o eleitor recebe um número de zona e seção eleitoral e onde, em regra, deve comparecer às urnas no dia da eleição. A escolha ou alteração desse domicílio deve obedecer aos prazos estabelecido
    O domicílio eleitoral não corresponde necessariamente ao endereço de residência do eleitor. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), trata-se do município com o qual a pessoa mantém vínculo familiar, profissional, patrimonial, comunitário ou afetivo e onde está inscrita para votar. É nesse município que o eleitor recebe um número de zona e seção eleitoral e onde, em regra, deve comparecer às urnas no dia da eleição. A escolha ou alteração desse domicílio deve obedecer aos prazos estabelecido Foto: Luiz Roberto/TSE
  • Para quem estiver fora do município onde vota no dia da eleição, existe a possibilidade do voto em trânsito, desde que a habilitação seja solicitada antecipadamente à Justiça Eleitoral. Essa modalidade é válida apenas nas eleições gerais e permite ao eleitor votar em outra cidade habilitada para esse tipo de atendimento. No entanto, o alcance do voto depende do local onde a pessoa estiver no dia da eleição, conforme as regras estabelecidas pelo TSE.
    Para quem estiver fora do município onde vota no dia da eleição, existe a possibilidade do voto em trânsito, desde que a habilitação seja solicitada antecipadamente à Justiça Eleitoral. Essa modalidade é válida apenas nas eleições gerais e permite ao eleitor votar em outra cidade habilitada para esse tipo de atendimento. No entanto, o alcance do voto depende do local onde a pessoa estiver no dia da eleição, conforme as regras estabelecidas pelo TSE. Foto: Divulgalção/TSE
  • Caso o eleitor esteja em outro município, mas dentro do mesmo estado de seu domicílio eleitoral, poderá votar para todos os cargos em disputa: presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.
    Caso o eleitor esteja em outro município, mas dentro do mesmo estado de seu domicílio eleitoral, poderá votar para todos os cargos em disputa: presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
  • Já quem estiver em um estado diferente daquele onde está inscrito poderá votar apenas para presidente da República. Além disso, o voto em trânsito está disponível somente em capitais e em municípios com mais de 100 mil eleitores, nos locais definidos pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).
    Já quem estiver em um estado diferente daquele onde está inscrito poderá votar apenas para presidente da República. Além disso, o voto em trânsito está disponível somente em capitais e em municípios com mais de 100 mil eleitores, nos locais definidos pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Foto: Ruan moreira/Wikimedia Commons
  • Os eleitores que possuem domicílio eleitoral no exterior votam apenas para presidente e vice-presidente da República, em seções instaladas por embaixadas e consulados brasileiros. Quem estiver fora do país no dia da eleição, mas mantiver o domicílio eleitoral no Brasil, deverá justificar a ausência à Justiça Eleitoral pelos canais oficiais.
    Os eleitores que possuem domicílio eleitoral no exterior votam apenas para presidente e vice-presidente da República, em seções instaladas por embaixadas e consulados brasileiros. Quem estiver fora do país no dia da eleição, mas mantiver o domicílio eleitoral no Brasil, deverá justificar a ausência à Justiça Eleitoral pelos canais oficiais. Foto: Leandra Felipe/Agência Brasil
  • Quem não solicitar o voto em trânsito e estiver fora de seu domicílio eleitoral no dia do pleito deverá justificar a ausência. Isso pode ser feito pelo aplicativo e-Título ou nos pontos de atendimento disponibilizados pela Justiça Eleitoral durante a votação. Caso a justificativa não seja apresentada no dia da eleição, o procedimento também poderá ser realizado posteriormente, em até 60 dias a contar da data da votação de cada turno, pelos canais disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
    Quem não solicitar o voto em trânsito e estiver fora de seu domicílio eleitoral no dia do pleito deverá justificar a ausência. Isso pode ser feito pelo aplicativo e-Título ou nos pontos de atendimento disponibilizados pela Justiça Eleitoral durante a votação. Caso a justificativa não seja apresentada no dia da eleição, o procedimento também poderá ser realizado posteriormente, em até 60 dias a contar da data da votação de cada turno, pelos canais disponibilizados pela Justiça Eleitoral. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
  • Deixar de votar sem apresentar justificativa pode gerar multa e impedir a obtenção da certidão de quitação eleitoral enquanto a situação não for regularizada. Essa certidão é exigida em diversas situações, como inscrição em concurso público, posse em cargo público, emissão de passaporte e renovação de matrícula em instituições públicas de ensino. Por isso, conhecer as regras sobre domicílio eleitoral, voto em trânsito e justificativa é uma forma de evitar transtornos e garantir o exercício do di
    Deixar de votar sem apresentar justificativa pode gerar multa e impedir a obtenção da certidão de quitação eleitoral enquanto a situação não for regularizada. Essa certidão é exigida em diversas situações, como inscrição em concurso público, posse em cargo público, emissão de passaporte e renovação de matrícula em instituições públicas de ensino. Por isso, conhecer as regras sobre domicílio eleitoral, voto em trânsito e justificativa é uma forma de evitar transtornos e garantir o exercício do di Foto: José Cruz/Agência Brasil
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