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“Ballet of Lights: A Bela Adormecida” chega ao Teatro PRIO, no Rio de Janeiro

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Redação Flipar
  • Na montagem em cartaz na cidade, a narrativa é conduzida sem o uso de diálogos, apoiada inteiramente na dança e na iluminação dos trajes. A companhia responsável descreve o espetáculo como uma forma de apresentar o clássico sob uma perspectiva visual diferente da tradicional.
    Na montagem em cartaz na cidade, a narrativa é conduzida sem o uso de diálogos, apoiada inteiramente na dança e na iluminação dos trajes. A companhia responsável descreve o espetáculo como uma forma de apresentar o clássico sob uma perspectiva visual diferente da tradicional. Foto: Divulgação
  • A criação é assinada por María Farelo e Cristian Pérez, da companhia Luma Artistas S.L. As apresentações acontecem no Teatro PRIO, no Leblon, com duração aproximada de 60 minutos e sem intervalo. As portas abrem 30 minutos antes do horário de início, e não é permitida a entrada de espectadores após o começo da apresentação.
    A criação é assinada por María Farelo e Cristian Pérez, da companhia Luma Artistas S.L. As apresentações acontecem no Teatro PRIO, no Leblon, com duração aproximada de 60 minutos e sem intervalo. As portas abrem 30 minutos antes do horário de início, e não é permitida a entrada de espectadores após o começo da apresentação. Foto: Divulgação
  • A classificação etária é de mais de 5 anos, e crianças com menos de 16 anos devem estar acompanhadas por um adulto. Entre as opções de ingresso está a categoria
    A classificação etária é de mais de 5 anos, e crianças com menos de 16 anos devem estar acompanhadas por um adulto. Entre as opções de ingresso está a categoria "Entrada Social", disponível para qualquer comprador, cujo valor inclui uma doação de 10 reais destinada ao Instituto Hatus, organização sem fins lucrativos. Foto: Divulgação
  • Um dos primeiros contos de
    Um dos primeiros contos de "A Bela Adormecida" foi publicado pelo escritor francês Charles Perrault em 1697, sob o título "A Bela Adormecida no Bosque", na coletânea "Contos da Mãe Gansa". A narrativa acompanha uma princesa amaldiçoada a cair em sono profundo ao furar o dedo em um fuso, permanecendo adormecida por cem anos até ser despertada por um príncipe. Foto: Domínio Público
  • Uma nova versão da história foi publicada em 1812 pelos Irmãos Grimm, sob o título
    Uma nova versão da história foi publicada em 1812 pelos Irmãos Grimm, sob o título "Dornröschen", conhecido em português como "A Rosa dos Espinhos". Ambas as versões inspiraram, ao longo dos séculos, adaptações para diferentes formas de arte, entre elas a música, o teatro e o cinema. Foto: Domínio Público
  • Em 1890, o conto ganhou uma de suas adaptações mais conhecidas com o balé
    Em 1890, o conto ganhou uma de suas adaptações mais conhecidas com o balé "A Bela Adormecida", composto por Piotr Ilitch Tchaikovsky. O espetáculo é considerado uma das principais referências da dança clássica até hoje e foi o primeiro a nomear a princesa como Aurora, nome que na versão de Perrault pertencia originalmente à filha do casal. Foto: Divulgação
  • A história também foi levada ao cinema pelos estúdios Disney, em 1959, no longa-metragem de animação
    A história também foi levada ao cinema pelos estúdios Disney, em 1959, no longa-metragem de animação "A Bela Adormecida", inspirado tanto no conto quanto no balé de Tchaikovsky. Foi essa adaptação que popularizou a história e tornou a Princesa Aurora uma das mais conhecidas da Disney. Foto: Divulgação
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