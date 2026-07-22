“Ballet of Lights: A Bela Adormecida” chega ao Teatro PRIO, no Rio de Janeiro

Em 1890, o conto ganhou uma de suas adaptações mais conhecidas com o balé "A Bela Adormecida", composto por Piotr Ilitch Tchaikovsky. O espetáculo é considerado uma das principais referências da dança clássica até hoje e foi o primeiro a nomear a princesa como Aurora, nome que na versão de Perrault pertencia originalmente à filha do casal. Foto: Divulgação