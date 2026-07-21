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Croissant: a história e os segredos do famoso pão francês de massa folhada

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Redação Flipar
  • Embora seja um ícone da gastronomia francesa, muitos historiadores relacionam o croissant ao kipferl, um pão em formato de meia-lua criado na Áustria. A receita teria sido aperfeiçoada na França ao longo do século XIX.
    Embora seja um ícone da gastronomia francesa, muitos historiadores relacionam o croissant ao kipferl, um pão em formato de meia-lua criado na Áustria. A receita teria sido aperfeiçoada na França ao longo do século XIX. Foto:
  • O croissant utiliza a técnica da massa folhada, em que manteiga e massa são dobradas repetidas vezes. Esse processo cria dezenas ou até centenas de finas camadas que se separam durante o forno.
    O croissant utiliza a técnica da massa folhada, em que manteiga e massa são dobradas repetidas vezes. Esse processo cria dezenas ou até centenas de finas camadas que se separam durante o forno. Foto: Imagem gerada por i.a
  • A qualidade da manteiga influencia diretamente o sabor, o aroma e a textura do croissant. Nas receitas tradicionais francesas, costuma-se utilizar manteiga com alto teor de gordura.
    A qualidade da manteiga influencia diretamente o sabor, o aroma e a textura do croissant. Nas receitas tradicionais francesas, costuma-se utilizar manteiga com alto teor de gordura. Foto:
  • Além da versão tradicional, o croissant pode ser recheado com chocolate, creme, doce de leite ou geleias. Nas versões salgadas, são comuns presunto, queijo, frango, salmão e outros ingredientes.
    Além da versão tradicional, o croissant pode ser recheado com chocolate, creme, doce de leite ou geleias. Nas versões salgadas, são comuns presunto, queijo, frango, salmão e outros ingredientes. Foto:
  • O croissant aparece no café da manhã, no brunch, em lanches e até em refeições leves. Também costuma acompanhar cafés, cappuccinos e chocolates quentes.
    O croissant aparece no café da manhã, no brunch, em lanches e até em refeições leves. Também costuma acompanhar cafés, cappuccinos e chocolates quentes. Foto:
  • Produzir um bom croissant requer várias etapas de descanso, dobras e controle rigoroso da temperatura da massa e da manteiga. Por isso, é considerado um dos grandes desafios da panificação artesanal.
    Produzir um bom croissant requer várias etapas de descanso, dobras e controle rigoroso da temperatura da massa e da manteiga. Por isso, é considerado um dos grandes desafios da panificação artesanal. Foto:
  • Hoje o croissant está presente em padarias, cafeterias e confeitarias de inúmeros países. Sua combinação de leveza, crocância e sabor amanteigado faz dele um dos pães mais apreciados do planeta.
    Hoje o croissant está presente em padarias, cafeterias e confeitarias de inúmeros países. Sua combinação de leveza, crocância e sabor amanteigado faz dele um dos pães mais apreciados do planeta. Foto: Imagem gerada por i.a
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