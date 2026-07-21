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Brioche: os segredos do pão francês de textura macia que dá

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Redação Flipar
  • O brioche faz parte da tradição gastronômica francesa e já era conhecido entre os séculos XV e XVI. Ao longo do tempo, tornou-se um dos pães mais famosos e apreciados do país.
    O brioche faz parte da tradição gastronômica francesa e já era conhecido entre os séculos XV e XVI. Ao longo do tempo, tornou-se um dos pães mais famosos e apreciados do país. Foto:
  • O brioche utiliza grande quantidade de manteiga e ovos. Esses ingredientes deixam o miolo mais macio, rico e levemente adocicado. Quando preparado corretamente, o brioche fica aerado e macio. Sua casca costuma ser fina e levemente dourada após o forneamento.
    O brioche utiliza grande quantidade de manteiga e ovos. Esses ingredientes deixam o miolo mais macio, rico e levemente adocicado. Quando preparado corretamente, o brioche fica aerado e macio. Sua casca costuma ser fina e levemente dourada após o forneamento. Foto:
  • O brioche combina tanto com geleias, mel e cremes quanto com queijos, frios e carnes. Essa versatilidade explica sua presença em diferentes refeições ao longo do dia.
    O brioche combina tanto com geleias, mel e cremes quanto com queijos, frios e carnes. Essa versatilidade explica sua presença em diferentes refeições ao longo do dia. Foto:
  • Muitas hamburguerias utilizam pão brioche por causa da maciez e do sabor amanteigado. Além disso, ele costuma suportar bem os recheios sem perder a estrutura.
    Muitas hamburguerias utilizam pão brioche por causa da maciez e do sabor amanteigado. Além disso, ele costuma suportar bem os recheios sem perder a estrutura. Foto:
  • O brioche pode ser encontrado em pães individuais, tranças, pequenos bolinhos ou grandes formas. Em alguns países, também recebe recheios ou coberturas especiais.
    O brioche pode ser encontrado em pães individuais, tranças, pequenos bolinhos ou grandes formas. Em alguns países, também recebe recheios ou coberturas especiais. Foto:
  • Como a massa contém bastante manteiga, normalmente ela precisa descansar por mais tempo para desenvolver boa estrutura. O resultado costuma compensar o processo mais demorado.
    Como a massa contém bastante manteiga, normalmente ela precisa descansar por mais tempo para desenvolver boa estrutura. O resultado costuma compensar o processo mais demorado. Foto:
  • Mesmo após séculos de história, o brioche permanece entre os pães mais conhecidos do mundo. Sua combinação de leveza, sabor e versatilidade faz dele um clássico que atravessa gerações.
    Mesmo após séculos de história, o brioche permanece entre os pães mais conhecidos do mundo. Sua combinação de leveza, sabor e versatilidade faz dele um clássico que atravessa gerações. Foto:
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