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Pretzel: peculiaridades do pão de formato inconfundível que conquista paladares desde a era medieval

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Redação Flipar
  • A origem mais aceita situa o pretzel em mosteiros da Europa, por volta do século VII. Segundo a tradição, monges moldavam a massa para lembrar braços cruzados em posição de oração.
    A origem mais aceita situa o pretzel em mosteiros da Europa, por volta do século VII. Segundo a tradição, monges moldavam a massa para lembrar braços cruzados em posição de oração. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Embora tenha surgido antes, foi na região que hoje corresponde à Alemanha que o pretzel ganhou enorme popularidade. Ele passou a fazer parte da cultura local e permanece presente em padarias, festas e cervejarias.
    Embora tenha surgido antes, foi na região que hoje corresponde à Alemanha que o pretzel ganhou enorme popularidade. Ele passou a fazer parte da cultura local e permanece presente em padarias, festas e cervejarias. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Imigrantes europeus levaram o pretzel para diversos países, especialmente os Estados Unidos. Atualmente ele também é encontrado em cafeterias, redes de lanches e padarias de várias partes do mundo.
    Imigrantes europeus levaram o pretzel para diversos países, especialmente os Estados Unidos. Atualmente ele também é encontrado em cafeterias, redes de lanches e padarias de várias partes do mundo. Foto: Imagem gerada por i.a
  • As três voltas características são o principal símbolo do pretzel e ajudam a diferenciá-lo de qualquer outro pão. Ao longo do tempo, esse desenho tornou-se um dos ícones da panificação mundial.
    As três voltas características são o principal símbolo do pretzel e ajudam a diferenciá-lo de qualquer outro pão. Ao longo do tempo, esse desenho tornou-se um dos ícones da panificação mundial. Foto: Imagem gerada por i.a
  • O pretzel tradicional costuma ser macio por dentro e levemente firme por fora. Já versões menores e assadas por mais tempo ficam crocantes e são consumidas como petisco.
    O pretzel tradicional costuma ser macio por dentro e levemente firme por fora. Já versões menores e assadas por mais tempo ficam crocantes e são consumidas como petisco. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Além do sal grosso, o pretzel pode levar queijo, sementes de gergelim, papoula, canela com açúcar ou chocolate. Algumas versões ainda são recheadas com queijo, creme ou doces.
    Além do sal grosso, o pretzel pode levar queijo, sementes de gergelim, papoula, canela com açúcar ou chocolate. Algumas versões ainda são recheadas com queijo, creme ou doces. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Antes de ir ao forno, a massa normalmente é mergulhada rapidamente em uma solução alcalina. Esse processo ajuda a formar a casca dourada, brilhante e com sabor característico do pretzel.
    Antes de ir ao forno, a massa normalmente é mergulhada rapidamente em uma solução alcalina. Esse processo ajuda a formar a casca dourada, brilhante e com sabor característico do pretzel. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Seja em feiras, padarias, cafeterias ou grandes redes de alimentação, o pretzel permanece entre os pães mais reconhecidos do mundo. Sua combinação de tradição, versatilidade e visual marcante mantém esse clássico sempre em evidência.
    Seja em feiras, padarias, cafeterias ou grandes redes de alimentação, o pretzel permanece entre os pães mais reconhecidos do mundo. Sua combinação de tradição, versatilidade e visual marcante mantém esse clássico sempre em evidência. Foto: Imagem gerada por i.a
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