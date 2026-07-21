Amigurumi: a delicada arte japonesa que transforma fios em bonecos cheios de personalidade

O sucesso do amigurumi se espalhou pelo mundo graças à internet, às redes sociais e aos cursos de artesanato. Hoje existem milhares de receitas, gráficos e videoaulas para todos os níveis de experiência. Essa combinação de criatividade, técnica e delicadeza faz do amigurumi uma das formas de crochê mais populares da atualidade. Foto: Imagem gerada por i.a