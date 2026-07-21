Economia
Amigurumi: a delicada arte japonesa que transforma fios em bonecos cheios de personalidade
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A maior parte dos amigurumis é feita em crochê, utilizando fios de algodão ou acrílico e enchimento de fibra siliconada. Os pontos são trabalhados de forma bem fechada para esconder o enchimento e dar firmeza à peça. O resultado costuma ser delicado e bastante resistente. Foto:
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Os modelos podem representar praticamente qualquer coisa. Animais, bonecas, personagens, flores, frutas, alimentos, plantas e até objetos do cotidiano podem ganhar versões em amigurumi. A criatividade é um dos principais atrativos dessa técnica artesanal. Foto:
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Embora muitos amigurumis sejam pequenos e caibam na palma da mão, também existem versões médias e gigantes. Algumas peças são usadas como chaveiros, enquanto outras servem como almofadas, decoração ou brinquedos. O tamanho depende apenas do projeto e dos materiais utilizados. Foto:
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Além do aspecto decorativo, os amigurumis costumam ter grande valor afetivo. Muitas pessoas os produzem para presentear familiares, celebrar o nascimento de um bebê ou marcar datas especiais. Como cada peça é feita manualmente, dificilmente duas ficam exatamente iguais. Foto:
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Para produzir um amigurumi, normalmente é necessário dominar técnicas como o anel mágico, o ponto baixo, os aumentos e as diminuições. Também é preciso costurar as diferentes partes do corpo com cuidado para garantir um bom acabamento. Com prática, é possível criar modelos cada vez mais elaborados. Foto:
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O amigurumi também se tornou uma importante fonte de renda para milhares de artesãos. Bonecos personalizados, personagens famosos, lembrancinhas de festas e peças temáticas costumam ter boa procura ao longo do ano. O trabalho manual e a exclusividade ajudam a valorizar cada criação. Foto: Imagem gerada por i.a
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O sucesso do amigurumi se espalhou pelo mundo graças à internet, às redes sociais e aos cursos de artesanato. Hoje existem milhares de receitas, gráficos e videoaulas para todos os níveis de experiência. Essa combinação de criatividade, técnica e delicadeza faz do amigurumi uma das formas de crochê mais populares da atualidade. Foto: Imagem gerada por i.a
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