Ávila, na Espanha, preserva uma das muralhas medievais mais bem preservadas da Europa; conheça!

Entre os locais mais visitados estão a Praça do Mercado Chico, a Catedral do Salvador, uma das primeiras catedrais góticas da Espanha, o Convento de Santa Teresa, a Basílica de San Vicente, um dos maiores exemplos da arquitetura românica espanhola, e o Mirante de Los Cuatro Postes, de onde é possível contemplar uma vista panorâmica da cidade. Foto: Wikimedia Commons/Fernando