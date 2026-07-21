Cerejeiras japonesas: a fascinante história da árvore que se tornou símbolo do Japão

Além do Japão, outros países também cultivam e celebram essas árvores. O Brasil possui cerejeiras em algumas regiões devido à imigração japonesa.Algumas variedades podem florescer um pouco mais cedo ou mais tarde do que o período tradicional, proporcionando diferentes oportunidades para apreciadores ao longo da estação. Foto: Imagem de kkw0812 por Pixabay