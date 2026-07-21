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Economia

Sabae: a cidade japonesa que se tornou uma potência mundial na produção de óculos

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Redação Flipar
  • A produção regional de óculos, que remonta ao início do século XX, é um orgulho da cidade e , a ponto de haver muitas referências a isso nas ruas de Sabae. Existe até um festival temático.
    A produção regional de óculos, que remonta ao início do século XX, é um orgulho da cidade e , a ponto de haver muitas referências a isso nas ruas de Sabae. Existe até um festival temático. Foto: Reprodução de vídeo NHK World
  • Há também o Megane (“Museu dos Óculos”), que conta a história das armações e as etapas de fabricação, além de promover eventos sobre o tema e oficinas para aprendizes.
    Há também o Megane (“Museu dos Óculos”), que conta a história das armações e as etapas de fabricação, além de promover eventos sobre o tema e oficinas para aprendizes. Foto: Opqr/Wikimédia Commons
  • Em 1905, artesãos especializados no ofício foram convidados pelo governo de Sabae a dar aulas para os trabalhadores da agricultura da região. Assim começou a história da ligação entre a cidade e a fabricação de óculos. Hoje Sabae reúne mais de cem empresas dedicadas à produção de óculos distribuídos por todo o Japão.
    Em 1905, artesãos especializados no ofício foram convidados pelo governo de Sabae a dar aulas para os trabalhadores da agricultura da região. Assim começou a história da ligação entre a cidade e a fabricação de óculos. Hoje Sabae reúne mais de cem empresas dedicadas à produção de óculos distribuídos por todo o Japão. Foto: Reprodução de vídeo NHK World
  • Mesmo com a tecnologia avançada, os óculos fabricados em Sabae ainda contam com a colaboração fundamental de mestres artesãos locais, que dominam o ofício.
    Mesmo com a tecnologia avançada, os óculos fabricados em Sabae ainda contam com a colaboração fundamental de mestres artesãos locais, que dominam o ofício. Foto: Reprodução de vídeo CNN
  • O Japão é um país que dá grande valor ao saber acumulado, tanto que muitas cidades, assim como Sabae, distinguem-se pela especialização em determinadas artes.
    O Japão é um país que dá grande valor ao saber acumulado, tanto que muitas cidades, assim como Sabae, distinguem-se pela especialização em determinadas artes. Foto: Reprodução de vídeo CNN
  • Em entrevista à CNN, o designer de armações Takeski Yamae contou que da projeção até a finalização de óculos o trabalho dura um ano. O ofício é tão detalhado e laborioso que há artesãos voltados a somente uma habilidade no setor, como polimento ou inserção de almofadas nasais
    Em entrevista à CNN, o designer de armações Takeski Yamae contou que da projeção até a finalização de óculos o trabalho dura um ano. O ofício é tão detalhado e laborioso que há artesãos voltados a somente uma habilidade no setor, como polimento ou inserção de almofadas nasais Foto: Reprodução de vídeo CNN
  • A província de Fukui, onde está Sabae, tem hoje pouco mais de 90% do mercado de aros para óculos do Japão. Fukui fica na região de Hokuriku, que é composta por outras três províncias: Toyama, Niigata, Ishikawa.
    A província de Fukui, onde está Sabae, tem hoje pouco mais de 90% do mercado de aros para óculos do Japão. Fukui fica na região de Hokuriku, que é composta por outras três províncias: Toyama, Niigata, Ishikawa. Foto: - Flickr Kara Scherer
  • A região, cercada por montanhas, é considerada uma das mais afastadas do Japão. Museus e templos são edifícios característicos dessas localidades.
    A região, cercada por montanhas, é considerada uma das mais afastadas do Japão. Museus e templos são edifícios característicos dessas localidades. Foto: Reprodução de vídeo NHK World
  • Entre as atrações turísticas de Fukui está o Museu dos Dinossauros, o mais importante do Japão em paleontologia e considerado um dos mais completos do mundo com essa temática. Com quatro andares, possui réplicas e fósseis dos antigos habitantes da Terra e setores interativos.
    Entre as atrações turísticas de Fukui está o Museu dos Dinossauros, o mais importante do Japão em paleontologia e considerado um dos mais completos do mundo com essa temática. Com quatro andares, possui réplicas e fósseis dos antigos habitantes da Terra e setores interativos. Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
  • A província ainda conta com o Castelo Maruoka, na cidade homônima. Ele é considerado a mais antiga construção do tipo no Japão.
    A província ainda conta com o Castelo Maruoka, na cidade homônima. Ele é considerado a mais antiga construção do tipo no Japão. Foto: baku13/Wikimedia Commons
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