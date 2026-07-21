Sabae: a cidade japonesa que se tornou uma potência mundial na produção de óculos

Em 1905, artesãos especializados no ofício foram convidados pelo governo de Sabae a dar aulas para os trabalhadores da agricultura da região. Assim começou a história da ligação entre a cidade e a fabricação de óculos. Hoje Sabae reúne mais de cem empresas dedicadas à produção de óculos distribuídos por todo o Japão. Foto: Reprodução de vídeo NHK World